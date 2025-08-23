Aunque muchos ciudadanos de Estados Unidos creen que cualquier día es bueno para ponerse al corriente con las facturas, la realidad es diferente. Escoger mal la fecha puede jugarte en contra y costarte más de lo previsto. Los reportes financieros coinciden: un simple descuido en el calendario puede abrir la puerta a recargos, intereses e incluso a un daño en tu historial crediticio.

ES UN ERROR PAGAR TUS FACTURAS LOS FINES DE SEMANA

Uno de los errores más comunes es confiar en los fines de semana. Pagar un sábado o domingo parece práctico, pero la mayoría de los bancos y emisores de tarjetas no procesan operaciones hasta el lunes. ¿El resultado? Si tu vencimiento cae en esos días, el retraso se convierte automáticamente en un cargo adicional. Algo tan inocente como un clic el domingo puede transformarse en un golpe a tu bolsillo.

El costo de ese descuido no es menor. De acuerdo con WalletHub, la multa promedio por un pago tardío en tarjetas de crédito ronda los 30 dólares, aunque algunos emisores llegan a cobrar más de 40. Una cifra que, acumulada en el tiempo, representa dinero perdido por un error perfectamente evitable.

Elegir mal la fecha de pago puede provocar recargos por demora e incluso dañar tu historial crediticio (Foto: Freepik)

PERO NO SOLO EL FIN DE SEMANA ES TRAICIONERO

Los martes y jueves, a pesar de ser días hábiles, suelen convertirse en trampas silenciosas. ¿La razón? No coinciden con la mayoría de calendarios de nómina ni con rutinas de recordatorios personales. Eso los vuelve días fáciles de olvidar, lo que a menudo desemboca en intereses adicionales o penalidades inesperadas.

Si este es tu caso, los expertos recomiendan mover tu fecha de vencimiento a un día más predecible y fácil de recordar. Así, el pago deja de ser un pendiente azaroso y se convierte en parte de una rutina financiera clara y ordenada. Una decisión tan simple puede ahorrarte dolores de cabeza y dinero a futuro.

PAGAR EL MISMO DÍA DEL VENCIMIENTO ES UNA APUESTA ARRIESGADA

Muchos creen que hacerlo el mismo día es suficiente, pero no siempre el pago se registra antes del corte. Capital One advierte que los emisores suelen marcar como tardíos los pagos recibidos después de las 5:00 p.m. en la zona horaria del cliente. Eso significa que incluso cumpliendo “a tiempo”, puedes terminar en la lista de morosos.

Y si hablamos de cheques, la situación empeora. No importa la fecha que escribas en el documento: lo único válido es el momento en que llega y se procesa. Un envío retrasado por correo puede marcar la diferencia entre mantener tu crédito intacto o perder puntos valiosos en tu historial.

Por todo esto, la recomendación de los expertos es clara: anticiparse. Pagar antes de la fecha límite no solo evita recargos y estrés, también protege tu puntaje crediticio y te ayuda a mantener tus finanzas bajo control. Después de todo, la tranquilidad de estar al día no tiene precio, y la disciplina de adelantarse siempre será la mejor inversión.

