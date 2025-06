Durante un encuentro con senadores republicanos, la secretaria de Justicia, Pam Bondi, emitió una declaración que generó inmediata controversia internacional: incluyó a México en la misma lista de enemigos que Irán, Rusia y China, bajo el argumento de que el país azteca permite que los cárteles del narcotráfico sigan facilitando el ingreso de fentanilo al territorio estadounidense.

“Trump lo ha dicho alto y claro: no nos intimidarán y mantendremos a Estados Unidos seguro. No solo de Irán, sino también de Rusia, China y México, de cualquier adversario que intente matarnos o drogar a nuestros hijos”, sentenció Bondi.

Esta declaración no solo generó reacciones en Washington, sino que fue rechazada de inmediato por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien negó que existan fundamentos para considerar a su país como una amenaza.

¿POR QUÉ MÉXICO FUE INCLUIDO ENTRE LOS “ENEMIGOS” DE EE. UU.?

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, respaldó su acusación en un informe del Departamento del Tesoro que acusa a tres instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa— de facilitar operaciones de lavado de dinero vinculadas al tráfico de fentanilo.

Además, sostuvo que los carteles del Cártel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación operan con impunidad desde México y fueron declarados “organizaciones terroristas” por la administración Trump.

Bondi aseguró que estos grupos criminales aprovechan los puertos, pasos fronterizos e incluso rutas marítimas para introducir los precursores químicos del opioide sintético, generando una amenaza directa para la salud y seguridad pública de Estados Unidos.

“Estamos luchando para protegernos de los precursores que siguen llegando a través de México y Canadá”, advirtió.

Pam Bondi, fiscal general de EE. UU., señala que respalda la posición de Trump (Foto: AFP)

LA RESPUESTA DE CLAUDIA SHEINBAUM AL SER SEÑALADO MÉXICO DE ENEMIGO DE ESTADOS UNIDOS

Durante su tradicional conferencia matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó los señalamientos de Pam Bondi, calificándolos de infundados y carentes de evidencia.

“No tiene sustento lo que dijo la secretaria del Departamento de Justicia. Al parecer no está muy bien informada”, replicó Sheinbaum desde Palacio Nacional.

Sheinbaum enfatizó que no hay pruebas concretas de que las instituciones bancarias mexicanas hayan participado en operaciones ilícitas vinculadas al tráfico de drogas. También subrayó que su administración está por firmar un nuevo acuerdo de cooperación en seguridad con Washington, y que las cifras de cruce de fentanilo y homicidios en México han disminuido, algo reconocido por autoridades estadounidenses.

“Si hay pruebas, se actúa. No hay impunidad. Pero si no hay pruebas, no se puede acusar a nadie”, agregó la mandataria mexicana.

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la acusación, calificándola como infundada y sin pruebas (Foto: AFP)

Política exterior de Trump

Tras regresar a la Casa Blanca, Donald Trump impuso aranceles a México y Canadá como medida de presión para frenar tanto el tráfico de fentanilo como la migración irregular. La inclusión de México en la lista de países “enemigos” marca un giro más agresivo de su política exterior, enfocada en seguridad nacional y control fronterizo.

Analistas señalan que este discurso busca reforzar su base electoral republicana, especialmente en estados afectados por la crisis de los opioides, donde el fentanilo se ha cobrado miles de vidas.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!