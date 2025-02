Durante los últimos días, semanas y meses hemos ido reportando una situación en Estados Unidos que se ha convertido en algo ya alarmante: cadenas de tiendas muy conocidas en el país han cerrado sucursales o despidieron a una enorme cantidad de personas. Esto, evidentemente, ha generado una problemática en el sistema financiero y social de la nación norteamericana, pero principalmente ha traído una enorme preocupación en quienes obtienen ingresos por parte de este inestable sector.

A lo largo del 2024, los cierres de tiendas en Estados Unidos alcanzaron números alarmantes, con un total de 7,325 establecimientos cerrados, la cifra más alta desde los 10,000 registrados en 2020. Sí, en el año de la pandemia. Este descenso en la presencia física de los comercios, junto con las aperturas de nuevas sucursales que fueron menores en número, ha generado una pérdida neta de 1,355 comercios. Las razones detrás de este fenómeno incluyen una serie de factores económicos y de comportamiento del consumidor, que continúan afectando a los establecimientos tradicionales. Se espera que las clausuras se profundicen aún más en 2025, afectando a miles de empresas en todo el país.

A pesar de las aperturas de tiendas en ciertos sectores, las proyecciones para el futuro cercano son negativas, ya que expertos como Deborah Weinswig de Coresight Research anticipan que la tendencia continuará empeorando. En este contexto, entender las causas fundamentales de estos cierres y sus posibles implicaciones es clave para comprender el panorama comercial de Estados Unidos. Por ello ahora te presentaré algunas razones de por qué este fenómeno está ocurriendo, de acuerdo con la opinión de la experta ya mencionada.

Walmart ha realizado despidos masivos de sus trabajadores administrativos en este 2025 (Foto: AFP)

¿POR QUÉ SE ESTÁN CERRANDO TANTAS TIENDAS EN ESTADOS UNIDOS?

1. Inflación y cambio en las preferencias del consumidor

Una de las principales razones por las que las tiendas físicas en Estados Unidos están experimentando un aumento en las clausuras es el impacto de la inflación y el cambio en los hábitos de compra de los consumidores. El aumento en los precios de productos y servicios ha llevado a los compradores a buscar ofertas más económicas a través de canales en línea, lo que ha afectado de manera significativa a los comercios tradicionales. Los consumidores ahora priorizan encontrar los precios más bajos sin la necesidad de desplazarse, lo que ha afectado las ventas en los comercios. Este cambio en la dinámica de consumo ha sido uno de los principales motores del crecimiento de los cierres en 2024 y la expectativa de más en 2025.

2. La competencia de los gigantes del comercio electrónico

El auge del comercio electrónico, especialmente de plataformas como Shein y Temu, ha acelerado la declinación de las tiendas físicas. Estos gigantes ofrecen precios bajos y una experiencia de compra cómoda, con envíos rápidos y sin la necesidad de interactuar con el personal de una sucursal. Las empresas tradicionales no han logrado adaptarse por completo a estas nuevas expectativas de los consumidores, quienes ahora valoran más la comodidad, la personalización y el acceso instantáneo a productos. Esta falta de adaptación está llevando a muchas empresas a cerrar sus puertas de manera permanente, ya que no logran competir con las ofertas y la eficiencia de las plataformas en línea.

3. Insatisfacción con la experiencia en tiendas físicas

Otro factor importante que contribuye a los cierres de establecimientos en Estados Unidos es la creciente insatisfacción de los consumidores con la experiencia en las tiendas físicas. La desorganización, la falta de existencias y el mal servicio al cliente son aspectos que los compradores ya no están dispuestos a tolerar. En un entorno en el que la competencia por la atención del consumidor es feroz, los establecimientos que no cumplen con las expectativas de calidad en estos aspectos enfrentan grandes dificultades para mantener su relevancia. Con más opciones de compra a través de internet, las sucursales físicas que no ofrecen una experiencia de compra fluida y eficiente se ven rápidamente desplazadas por alternativas más convenientes y atractivas.