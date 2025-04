Si hay algo que he aprendido en todos estos años es que nunca hay que subestimar el valor de una simple moneda. A veces, ese puñado de centavos que llevamos suelto en el bolsillo puede esconder verdaderos tesoros. Y no, no lo digo por decir. Y es que hay piezas que, por sus características únicas, pueden alcanzar cifras impresionantes en el mercado de coleccionistas.

Por eso, cada vez que revisas tu cambio, debes mirar con atención esas monedas que parecen viejas o diferentes. No te imaginas la cantidad de veces que estos ejemplares valiosos han tenido una joya verdadera joya y, sin saberlo, la gastaban sin reparo alguno. Y justamente, hoy quiero contarte sobre una pieza de 25 centavos de 1976 que podría valer mucho más de lo que piensas.

¿QUÉ TIENE DE ESPECIAL ESTA MONEDA?

Esta moneda fue emitida en 1976 para conmemorar el bicentenario de la firma de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Es decir, no es una cualquiera. En su diseño, el anverso muestra el clásico rostro de George Washington, pero lo que la distingue es el reverso, que presenta a un tamborilero colonial, una antorcha y trece estrellas que representan las colonias originales. Solo con eso ya se gana un lugar especial en las colecciones.

Ahora, lo realmente interesante viene con un detalle técnico: no tiene marca de ceca. Y eso, en el mundo de la numismática, es algo que llama mucho la atención. Normalmente, estas piezas traen una letra que indica en qué casa de moneda fueron acuñadas—como una “D” para Denver o una “S” para San Francisco. Pero si encuentras una que no tenga ninguna letra, entonces estás ante una versión fabricada en Filadelfia, que es la que puede llegar a valer hasta US$4,500 dólares si está en buenas condiciones.

Así se ve el anverso y reverso de la pieza conmemorativa de 25 centavos de 1976 (Foto: Casa de la Moneda de Estados Unidos) ×

¿CÓMO SABER SI LA TUYA VALE TANTO?

Acá es donde entra en juego el estado de conservación. Según la Professional Coin Grading Service (PCGS), una moneda como esta, en calidad MS68 (un grado que indica una conservación casi impecable, sin rayones ni manchas y con su brillo original intacto), es la que realmente puede alcanzar esos miles de dólares. Y aunque es difícil encontrar una en ese estado, hay versiones que igual pueden valer bastante más que sus modestos 25 centavos.

Como regla general, hay tres elementos que determinan el valor real de una moneda: rareza, conservación y demanda. Y créeme, esta moneda cumple con los tres, especialmente si no tiene marca de ceca. Es poco común, tiene una historia significativa detrás y, por supuesto, hay muchos coleccionistas que están dispuestos a pagar bien por tenerla en su vitrina.

Si crees que podrías tener una de estas monedas en casa, no pierdes nada con revisarla bien. Puedes acudir a una tienda de numismática, consultar a un experto o, si te gusta investigar por tu cuenta, entrar en sitios como eBay, grupos de Facebook sobre monedas, o directamente en la web de la PCGS, donde hay fotos y detalles que te pueden ayudar a comparar tu ejemplar con otros similares.