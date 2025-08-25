El Ayuntamiento de Portland se prepara para debatir una de las propuestas más comentadas de los últimos meses: un incremento gradual del salario mínimo municipal hasta llegar a los 20 dólares por hora en un lapso de tres años. La reunión, programada para la noche del lunes, podría marcar un antes y un después en la vida laboral de miles de residentes y en el panorama económico de la ciudad.

Cabe mencionar que actualmente el salario mínimo es de US$15.50 por hora, una cifra que muchos ciudadanos consideran insuficiente frente al creciente costo de vida en la región. Pero las cosas podrían cambiar próximamente.

El salario mínimo actual de Portland es de 15.50 dólares por hora (Foto: Diseñado por Freepik)

LA MEDIDA NO SERÍA INMEDIATA, SINO ESCALONADA

El salario mínimo aumentaría a US$17 por hora a partir de 2026, a US$18 en 2027 y continuaría en ascenso hasta alcanzar los US$20 en 2028. Los impulsores de la iniciativa han hecho hincapié en este carácter progresivo, con el fin de demostrar que no se trata de un golpe abrupto para los empleadores, sino de una transición que les permitiría planificar y adaptarse en el tiempo.

Los defensores de la propuesta destacan que este aumento es una respuesta a la realidad que enfrentan muchos trabajadores de Portland, quienes lidian con alquileres elevados, servicios básicos en alza y un costo de vida que no se detiene. Para ellos, el nuevo salario mínimo no es un lujo, sino una necesidad urgente que busca garantizar condiciones dignas y reducir la brecha entre ingresos y gastos mensuales.

Si el consejo aprueba la medida, los residentes de Portland votarán el 4 de noviembre sobre su adopción (Foto: Freepik ) / miljko

SIN EMBARGO, NO TODOS VEN CON BUENOS OJOS ESTA MEDIDA

Algunos dueños de negocios locales han advertido que la subida representa un desafío demasiado alto de absorber. Argumentan que, para mantenerse a flote, tendrían que incrementar los precios de sus productos o incluso evaluar la posibilidad de trasladar sus operaciones fuera de la ciudad. En su opinión, la medida podría generar un efecto dominó con repercusiones en la competitividad y en la estabilidad de pequeños comercios.

La decisión final no recaerá únicamente en los concejales. Si el consejo aprueba la propuesta, será la ciudadanía la que tendrá la última palabra en las urnas el próximo 4 de noviembre. Este referéndum promete convertirse en un termómetro social que mostrará hasta qué punto los habitantes de Portland están dispuestos a apostar por un cambio en la estructura salarial local, aun con los riesgos económicos que algunos señalan.

De recibir luz verde en la votación, el nuevo salario mínimo entraría en vigor el 1 de enero de 2026. El debate, no obstante, va más allá de una cifra en un recibo de pago: se trata de una conversación sobre la justicia económica, el valor del trabajo y el futuro de una ciudad que busca equilibrar los intereses de sus trabajadores con la sostenibilidad de sus empresas.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!