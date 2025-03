¿Alguna vez te has detenido a soñar despierto sobre lo que harías si fueras el afortunado ganador de un mega premio de la lotería? Y no te culpo, sino todo lo contrario, pues es algo que a mí me ha pasado muchas veces. Seguro que más de una vez te has imaginado disfrutando de un viaje de lujo, comprando la casa que siempre quisiste o simplemente dándote ese gusto que siempre has querido, pero nunca te has atrevido a darte, quizá porque tienes otras responsabilidades económicas. Los juegos de azar son ese “billete dorado” que todos soñamos con tener, pero solo unos pocos logran acertar. Y este fin de semana, uno de esos sueños se hizo realidad para una persona en California.

El sábado 29 de marzo, después de 28 sorteos sin un ganador del gran premio, finalmente alguien logró llevarse el impresionante jackpot de Powerball, que alcanzó los US$526,5 millones. Esta persona, cuyo boleto fue comprado en Anaheim, California, ahora tiene la posibilidad de cambiar su vida para siempre, de la noche a la mañana, como siempre todos hemos querido. Sin embargo, no fue solo este ganador el que vio algo de suerte, ya que también hubo otras personas que se llevaron premios también importantes, lo que le da un toque de emoción y esperanza a todos los que alguna vez hemos comprado un boleto.

LOS NÚMEROS GANADORES DEL AFORTUNDADO EN CALIFORNIA

Es curioso cómo, a veces, tenemos esa intuición de que un número en particular nos traerá suerte. Pero esta vez, para este afortunado o afortunada de California, esas selecciones fueron más que un presentimiento, ya que ahora son algo concreto, pues fueron los mismos del sorteo, por lo que ganó la millonaria cifra del jackpot. La jugada fue la siguiente: 7, 11, 21, 53, 61, con el Powerball siendo el número 2. Si alguna vez pensaste que estos números podían ser los tuyos, lamentablemente no fuiste el único que soñó con ellos. Sin embargo, si tu boleto tiene estos números, ¡felicitaciones! Tienes algo con qué celebrar, aunque no el gran premio.

Los números ganadores del sorteo del 29 de marzo de la lotería Powerball, los cuales dejaron como resultado a una persona como ganadora del premio mayor (Foto: Powerball ).

¿Y AHORA QUÉ PASA CON EL JUGADOR QUE ACERTÓ EL SORTEO DE POWERBALL?

La gran pregunta para el ganador es, ¿cómo cobrar esa fortuna? La Lotería de California ha explicado que el dueño del boleto tiene dos opciones. Puede optar por recibir los US$526,5 millones en 30 pagos anuales, lo que suena como un sueño a largo plazo, o decidir recibir la cantidad de US$243,8 millones de una sola vez si prefiere un pago inmediato. Esta segunda opción podría sonar atractiva para aquellos que desean disfrutar del dinero sin esperar, aunque es importante recordar que, en ambos casos, se aplican impuestos.

El ganador o ganadora de Powerball deberá acercarse a las oficinas de la Lotería de California para cobrar su dinero (Foto: AFP)

OTROS GANADORES EN EL MISMO SORTEO

Aunque el gran premio fue para una persona, no podemos olvidar a quienes también acertaron casi todo. Un total de cinco personas acertaron 5 de los 6 números ganadores, lo que les permitió llevarse un premio de US$1 millón. Estos suertudos ganadores provienen de diferentes estados como Georgia, Ohio, Oregon y Texas. Cada uno de ellos tiene una buena razón para sentirse afortunado, aunque claramente, no todos tienen la suerte de ser los ganadores del gran jackpot.

LAS PROBABILIDADES DE GANAR

En este punto, muchos se preguntarán, ¿qué tan probable es ganar el Powerball? La probabilidad de acertar los seis números del gran premio es de 1 en 292,2 millones. Es decir, las posibilidades son mínimas, pero no imposibles. Sin embargo, aunque sean mínimas, no deja de ser un recordatorio de lo afortunado que tiene que ser alguien para ganar, lo que hace que este tipo de sorteos sea tan emocionante.