Perder un gran premio de lotería por solo un número es como perder un gol de penal en una final. Muchas cosas deben pasar por la cabeza: desde imaginarse cómo hubiese sido la gran celebración, qué se podría hacer con semejante premio y tener unas ganas locas de querer retroceder el tiempo para hacer las cosas bien al cien por ciento. Ese mar de sensaciones deben estar atravesando cuatro personas que rozaron el bote de US$408 millones, que sorteó Powerball el miércoles 16 de octubre.

Los jugadores no se han ido con las manos vacías y tienen la oportunidad seguir jugando, al igual que millones de personas. Para el próximo sorteo, del 19 de octubre de 2024, el pozo aumentó a US$437 millones, con un valor en efectivo de US$203 millones. Para participar de la lotería más popular de Estados Unidos debes comprar un boleto de US$2 y seleccionar cinco números entre el 1 y 69 para las bolas blancas, y uno entre 1 y 26 para el Powerball rojo. Puedes marcar de manera manual o al azar.

¿POR QUÉ CUATRO PERSONAS PERDIERON EL BOTE DE US$408 MILLONES DE POWERBALL?

La noche del sorteo del miércoles 16 de octubre, Powerball sorteó un bote de US$408 millones. Salieron las bolas blancas 4, 30, 39, 44, 60 y el Powerball 11. No hubo ganador, pero cuatro boletos estuvieron cerca (uno de California, dos boletos de Illinois y uno en Washington). Estos acertaron los cinco números blancos, pero no el Powerball. Sin embargo, cada uno se llevó un premio de US$1 millón, que deberá estar sujeto a los descuentos tributarios federales (24%) y, de ser el caso, estatales. California no grava las ganancias a la lotería, pero Washington e Illinois si, con 8.82% y 4.95%.

De otro lado, se debe mencionar que esa noche el Power Play fue 2x, pero ningún boleto la tenía el pago del dólar adicional, que permitía duplicar el premio.

Los números ganadores y los premios del sorteo del 16 de octubre (Foto: Powerball)

LAS PROBABILIDADES DE GANAR LA LOTERÍA POWERBALL

Las probabilidades generales de ganar un premio son de 1 en 24,87, mientras que las de ganar el premio mayor es una en 292,2 millones.

Estas son las probabilidades de ganar la lotería Powerball según el número de bolillas acertadas (Foto: Powerball)