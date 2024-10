El pasado 7 de noviembre del 2022, Edwin Castro hizo historia en Powerball al convertirse en el máximo ganador de la lotería más famosa de Estados Unidos y llevarse el bote acumulado de US$2,040 millones. Así, hoy en día, su nombre no para de hacer noticia... dado que muchos curiosos están al tanto de cada uno de sus movimientos. Sin embargo, quizá también te gustaría saber qué pasó exactamente con la tienda que vendió el afortunado boleto. Por eso, en las siguientes líneas, te cuento todo lo que debes saber sobre el establecimiento.

Vale precisar que Castro decidió cobrar su premio en un solo monto y no anualmente, por lo que se hizo acreedor de US$997,6 millones del pozo total. De esta manera, tras la reducción de impuestos, se quedó con US$628,5 millones.

¿Y cuáles fueron los números ganadores? Pues, las bolas 10, 33, 41, 47, 56 y el Powerball 10 fueron las que le permitieron al suertudo quedarse con el premio acumulado de 40 sorteos.

¿CUÁL ES LA TIENDA QUE VENDIÓ EL BOLETO GANADOR DE LOS US$2,000 MILLONES DE POWERBALL?

Edwin Castro compró su boleto ganador de más de US$2,000 millones en la tienda Joe’s Service Center de Altadena, al norte de Pasadena, en California.

Esta se ubica exactamente en 15 W Woodbury Rd, Altadena, CA 91001, justo en el mismo recinto que una gasolinera. Puedes revisar su locación exacta en Google Maps.

¿QUÉ PASÓ CON LA TIENDA DONDE EDWIN CASTRO COMPRÓ EL BOLETO GANADOR DE LOS US$2,000 MILLONES DE POWERBALL?

Hasta el momento, Joe’s Service Center conserva el título de la tienda que ha vendido el premio más alto del Powerball, lo que la pone en un lugar histórico para los aficionados a la lotería.

Además, tras el triunfo de Edwin Castro, se sabe que el dueño del establecimiento recibió un bono de US$1 millón por la venta del afortunado boleto.

Él es Joe Chahayed, un inmigrante sirio que le aseguró a The Sun US que el ganador de la lotería no ha regresado al local después de su inmenso logro. Sin embargo, le dio un sincero consejo.

“Ahora lo identifican en público, ven su [nueva] casa. Le digo... sé inteligente, vigila tu dinero, no importa cuánto dinero tengas, no te juntes con la gente mala (...) No ha vuelto [a la tienda], no me pondré en contacto con él, pero puede pasarse cuando quiera”, aseguró.

Joe Chahayed también se vio beneficiado económicamente tras el triunfo histórico de Edwin Castro en el Powerball (Foto: AP)

LOS MÁXIMOS PREMIOS EN LA HISTORIA DEL POWERBALL

A continuación, repasa la lista de los premios más altos de la historia de la lotería Powerball.

US$2.04 mil millones – 7 de noviembre de 2022 – CA (Ganador: Edwin Castro)

US$1,765 mil millones – 11 de octubre de 2023 - CA

US$1,586 mil millones – 13 de enero de 2016 – CA, FL, TN

US$1,326 mil millones – 6 de abril de 2024 - O

US$1.08 mil millones – 19 de julio de 2023 – CA

US$842,4 millones – 1 de enero de 2024 – MI

US$768,4 millones – 27 de marzo de 2019 – Wisconsin

US$ 758,7 millones – 23 de agosto de 2017 – MA

US$754,6 millones – 6 de febrero de 2023 - WA

US$731,1 millones – 20 de enero de 2021 – MD

Miles de jugadores del Powerball sueñan con ser los próximos ganadores del premio mayor de la lotería (Foto: AFP)