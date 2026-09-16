El precio de la gasolina en Estados Unidos hoy, 16 de septiembre de 2026, no cuenta todavía con una actualización diaria de AAA correspondiente a esta fecha. El último registro disponible de la organización está fechado el 15 de septiembre y sitúa el promedio nacional de gasolina regular en US$4.3289 por galón.

La cifra implica un alza de 1.26 centavos por galón frente al promedio del día anterior y de 17.75 centavos respecto de hace una semana. El encarecimiento es más marcado en el diésel, cuyo promedio nacional de AAA alcanzó US$6.2694 por galón, su máximo histórico en la serie de esa entidad al 15 de septiembre.

Promedio nacional de gasolina AAA

AAA publica promedios diarios basados en precios minoristas reportados en estaciones de servicio de Estados Unidos. Para la consulta del 16 de septiembre, el tablero nacional muestra como último dato disponible el del día previo, por lo que estos valores deben leerse como la referencia más reciente publicada y no como una cotización en tiempo real de cada gasolinera.

Tipo de combustible Precio promedio nacional por galón Variación diaria Variación semanal Fuente y fecha de actualización Gasolina regular US$4.3289 +US$0.0126 +US$0.1775 AAA, 15 de septiembre de 2026 Gasolina premium US$5.2177 +US$0.0241 +US$0.1922 AAA, 15 de septiembre de 2026 Diésel US$6.2694 +US$0.0393 +US$0.3682 AAA, 15 de septiembre de 2026

El precio del galón de gasolina hoy varía según el octanaje. La regular —la referencia principal para el promedio nacional de gasolina AAA— cuesta alrededor de US$4.33. La gasolina premium supera los US$5.21 por galón, mientras que el diésel se ubica en torno a US$6.27. AAA también reporta un promedio de US$4.8316 para la gasolina de grado medio y de US$3.3036 para E85.

Para dimensionar el aumento reciente, llenar un tanque de 15 galones con gasolina regular al promedio nacional cuesta aproximadamente US$64.93, unos US$2.66 más que una semana antes, si se toma como referencia la variación semanal de AAA.

Estados con la gasolina más cara

California mantiene el promedio estatal de gasolina regular más alto del país, con US$6.02 por galón al 15 de septiembre, según el reporte regional de AAA Oregon. Le siguen Washington, con US$5.57, y Hawái, con US$5.44. Nevada y Oregón también se mantienen por encima de US$5 por galón.

Las diferencias entre estados no responden a un único motivo. Influyen los impuestos estatales y locales sobre combustibles, las exigencias ambientales y mezclas específicas de gasolina, la distancia hasta refinerías o terminales de distribución, los costos de transporte y la oferta disponible en cada mercado.

La costa oeste suele registrar precios más altos. En la última actualización semanal de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos (EIA), correspondiente al 14 de septiembre, el precio promedio de gasolina regular en la región West Coast fue de US$5.362 por galón, frente a US$3.685 en la Gulf Coast. La comparación ilustra la brecha regional, aunque la metodología semanal de EIA no es equivalente al promedio diario de AAA.

Estados con la gasolina más barata

Indiana era el estado con la gasolina regular más barata entre los promedios citados por AAA, con US$3.59 por galón al 15 de septiembre. Texas figuraba después con US$3.86; Mississippi, con US$3.87; y Oklahoma y Luisiana se ubicaban cerca de US$3.89.

Estos mercados suelen beneficiarse de una mayor cercanía a infraestructura de refinación y distribución, especialmente en la costa del Golfo. Texas, por ejemplo, concentra una parte relevante de la capacidad de procesamiento de crudo del país. Sin embargo, los precios locales pueden cambiar con rapidez por interrupciones de suministro, problemas logísticos, mantenimiento de refinerías o cambios de impuestos.

Para quienes buscan cuánto cuesta el galón de gasolina en EE.UU., la recomendación es revisar tanto el promedio nacional como la cotización específica de su estado, ciudad y estación. Las cifras nacionales sirven como indicador de tendencia, pero no sustituyen el precio de surtidor que paga cada conductor.

Petróleo, refinación y diésel: por qué suben

El repunte de la gasolina en Estados Unidos hoy coincide con un mercado petrolero tensionado. El 15 de septiembre, el WTI cerró en US$105.83 por barril y el Brent en US$108.75, tras un aumento asociado a preocupaciones por la oferta y por la incertidumbre en torno al tránsito energético en el estrecho de Ormuz.

El crudo es una materia prima clave para fabricar gasolina y diésel, pero el traslado al consumidor no es automático ni inmediato. El precio final también incorpora márgenes de refinación, inventarios, costos de transporte y comercialización, impuestos y condiciones competitivas en cada ciudad.

La EIA, que publica una medición semanal distinta de AAA, reportó para el 14 de septiembre un promedio nacional de US$4.319 por galón para gasolina regular y de US$6.285 para diésel de carretera. Frente a la semana anterior, esas referencias subieron US$0.162 y US$0.318, respectivamente.

La señal conjunta de AAA y EIA es clara: la gasolina regular ha aumentado durante la última semana, mientras que el diésel registra una escalada aún más intensa. Esto puede elevar los costos de transporte de mercancías y, posteriormente, presionar algunos precios al consumidor.