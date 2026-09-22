El precio oficial del dólar en El Salvador se mantiene en 111 dólar estadounidense = ¢8.75¢8.75¢8.75 colones salvadoreños este martes 22 de septiembre de 2026 . No se trata de una cotización que cambie diariamente: la paridad entre ambas monedas es fija e inalterable desde la entrada en vigencia de la Ley de Integración Monetaria, el 1 de enero de 2001.

Aunque el dólar estadounidense es la moneda de uso generalizado para pagos, operaciones bancarias, créditos, depósitos y precios comerciales, el colón sigue teniendo valor legal. Por ello, la referencia de conversión continúa siendo relevante para revisar documentos antiguos, contratos, facturas, registros contables o montos expresados en moneda nacional.

¿A cuánto equivale el dólar hoy, 22 de septiembre?

La equivalencia oficial para convertir dólares estadounidenses a colones salvadoreños es de ¢8.75¢8.75¢8.75 por cada US$1 . El Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR) reporta esta misma cifra en su Cartelera Electrónica y precisa que no existe variación cambiaria diaria frente al colón.

Conversión de dólares a colones salvadoreños

La siguiente tabla muestra equivalencias útiles con el tipo de cambio oficial vigente en El Salvador para este martes 22 de septiembre de 2026.

Monto en dólares estadounidenses Equivalencia en colones salvadoreños US$1 ¢8.75 US$5 ¢43.75 US$10 ¢87.50 US$20 ¢175.00 US$50 ¢437.50 US$100 ¢875.00 US$200 ¢1,750.00 US$500 ¢4,375.00 US$1,000 ¢8,750.00 US$5,000 ¢43,750.00

Para convertir de colones a dólares, estas son algunas referencias prácticas:

Monto en colones salvadoreños Equivalencia aproximada en dólares ¢8.75 US$1.00 ¢87.50 US$10.00 ¢175.00 US$20.00 ¢437.50 US$50.00 ¢875.00 US$100.00 ¢1,750.00 US$200.00 ¢8,750.00 US$1,000.00

La tasa oficial no depende de movimientos internacionales del dólar frente al euro, el peso mexicano, el sol peruano u otras monedas. Esos cruces sí pueden fluctuar todos los días, pero la relación USD/SVC está definida por ley.

Por qué el tipo de cambio no varía

El Salvador adoptó un régimen de integración monetaria en 2001. La Ley de Integración Monetaria establece en su artículo 1 que el tipo de cambio entre el colón y el dólar de Estados Unidos será “fijo e inalterable” a razón de ocho colones con setenta y cinco centavos por dólar .

La normativa también reconoce al dólar como moneda de curso legal irrestricto para el pago de obligaciones monetarias en el país. Además, determina que las operaciones del sistema financiero —incluidos depósitos, créditos, pensiones, títulos valores y registros contables— se expresen en dólares.

En términos prácticos, esto significa que no hay una tasa de compra y una tasa de venta del dólar frente al colón como ocurre en países con monedas que flotan o se deprecian frente al dólar. La equivalencia base es siempre la misma:

US$1 = ¢8.75.

¢1 = aproximadamente US$0.1142857.

US$10 = ¢87.50.

¢1,000 = US$114.29 aproximadamente.

Consideraciones para bancos y usuarios

Quienes consulten la conversión de dólar a colón deben distinguir la tasa oficial de otros costos asociados a una operación financiera. La conversión legal USD/SVC no cambia, pero una transferencia internacional, uso de tarjeta en el extranjero, retiro de efectivo, compra de divisas distintas al dólar o envío de remesas puede incluir comisiones y márgenes propios de la entidad financiera o plataforma utilizada.

La Ley de Integración Monetaria establece que el canje de colones en efectivo por dólares efectuado por el BCR con los bancos, o por los bancos con sus usuarios, no debe generar comisión o cargo. Sin embargo, esa disposición no elimina eventuales tarifas por servicios diferentes, como giros, transferencias internacionales, cambio entre dólares y otra moneda extranjera o mantenimiento de una cuenta.

Para una operación cotidiana dentro de El Salvador, el usuario debe tomar como referencia US$1 = ¢8.75 . Si ve una calculadora financiera con una cifra levemente distinta, probablemente utiliza una cotización informativa de mercado o un proveedor internacional, pero esa variación no modifica la paridad oficial salvadoreña vigente.