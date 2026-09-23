El precio del dólar en Guatemala hoy, miércoles 23 de septiembre de 2026, es de Q7.63357 por cada US$1 , según el tipo de cambio de referencia vigente publicado por el Banco de Guatemala (Banguat). Este valor funciona como parámetro oficial para operaciones que involucren pagos al Estado, obligaciones tributarias y ciertos procesos administrativos, aunque no necesariamente coincide con el precio final ofrecido por bancos como BANTRAB, casas de cambio o remesadoras.

Para quienes reciben remesas desde Estados Unidos, compran dólares para viajar, pagan servicios en moneda extranjera o necesitan convertir quetzales a dólares, es importante distinguir entre la tasa oficial de referencia y las tasas de compra y venta aplicadas en ventanilla. La diferencia entre ambas puede modificar el monto que recibe o paga el usuario.

Tipo de cambio del dólar en Guatemala hoy, 23 de septiembre

El Banco de Guatemala informó que el tipo de cambio de referencia del quetzal frente al dólar estadounidense vigente para este miércoles es de Q7.63357 por US$1 . En términos prácticos, una persona que convierta dólares a moneda local puede usar esta cifra como guía: por cada dólar estadounidense, la equivalencia de referencia es de 7.63357 quetzales.

Sin embargo, Banguat no opera como un banco comercial que compre o venda divisas directamente a clientes particulares. Su cifra se construye con información de las entidades que integran el Mercado Institucional de Divisas, entre ellas bancos, financieras privadas, bolsas de valores y casas de cambio.

El Banco de Guatemala explica que sus tipos de cambio de compra y venta son promedios ponderados de las operaciones reportadas por dichas instituciones. Por eso, la tasa oficial tiene utilidad como referencia nacional, pero una transacción efectiva puede realizarse a una cotización distinta dependiendo del banco, el canal de atención, el monto, la disponibilidad de efectivo y las condiciones del mercado.

Dato clave Valor para hoy Utilidad para el usuario Tipo de cambio de referencia Banguat Q7.63357 por US$1 Referencia oficial USD a GTQ Equivalencia aproximada de Q100 US$13.10 Cálculo estimado sin comisiones Equivalencia aproximada de US$100 Q763.36 Conversión referencial a quetzales Entidad oficial de referencia Banco de Guatemala Pagos al Estado y consultas formales Banco consultado BANTRAB La tasa final depende de compra o venta

Las equivalencias son aproximadas y se calculan con el tipo de cambio de referencia vigente. No incluyen comisión, spread cambiario ni cargos de envío de dinero.

BANTRAB: compra y venta de dólares

BANTRAB es una de las entidades que los usuarios suelen consultar al momento de cambiar dólares en Guatemala. Para una operación real, el dato relevante no es únicamente el tipo de cambio de Banguat, sino la cotización de compra o venta que BANTRAB tenga disponible en el momento exacto de la transacción.

En una tabla bancaria, el significado es el siguiente:

Compra: precio que paga el banco por cada dólar que entrega el cliente. Si recibes dólares y quieres obtener quetzales, esta es la tasa que debes revisar.

precio que paga el banco por cada dólar que entrega el cliente. Si recibes dólares y quieres obtener quetzales, esta es la tasa que debes revisar. Venta: precio que cobra el banco por cada dólar que desea comprar el cliente. Si necesitas dólares, esta es la tasa relevante.

precio que cobra el banco por cada dólar que desea comprar el cliente. Si necesitas dólares, esta es la tasa relevante. Tipo de cambio Banguat: valor de referencia nacional; no debe asumirse automáticamente como el precio final de ventanilla.

Como referencia de mercado publicada recientemente, BANTRAB ha mostrado diferenciales entre compra y venta cercanos a Q0.41 por dólar en ventanilla; no obstante, esas tasas pueden cambiar durante el día y deben confirmarse directamente antes de realizar la operación.

Qué revisar antes de cambiar dólares

El tipo de cambio oficial de Q7.63357 por dólar permite estimar el valor de una conversión, pero no sustituye una cotización comercial. Antes de comprar dólares, cobrar una remesa o cambiar efectivo, conviene comparar el monto final que recibirá el beneficiario.

Revisa estos puntos:

La tasa de compra o venta vigente en BANTRAB u otra entidad.

Si la cotización aplica para ventanilla, banca digital, transferencia o tarjeta.

Las comisiones asociadas a remesas y pagos internacionales.

El monto neto que recibirá la persona en Guatemala.

La hora de actualización de la tasa publicada.

Para trámites oficiales, pagos tributarios o cálculos vinculados con instituciones estatales, el Banco de Guatemala indica que su tipo de cambio de referencia es el aplicable. Para operaciones de consumo, ahorro, viajes o remesas, la recomendación es confirmar la tarifa efectiva con el banco o remesadora antes de cerrar la transacción.

El precio del dólar en Guatemala hoy se mantiene en Q7.63357 por US$1 como referencia oficial . La cifra es una guía confiable para convertir quetzales a dólares, pero el valor definitivo para el cliente dependerá de la tasa de compra o venta disponible en BANTRAB o en la entidad financiera elegida.