El precio del dólar en Honduras hoy, jueves 17 de septiembre de 2026, se cotiza en L26.8805 para la compra y L27.0149 para la venta , según la referencia cambiaria publicada por el Banco Central de Honduras (BCH). La cotización muestra una baja marginal frente al último valor reportado para el 16 de septiembre.

Para quienes necesitan convertir dólares estadounidenses a lempiras hondureños (USD a HNL), el valor que corresponde utilizar dependerá del tipo de operación: la tasa de venta aplica si se compran dólares con lempiras; la de compra, si se entregan dólares y se reciben lempiras.

Precio del dólar hoy en Honduras

La cotización de referencia del dólar estadounidense para este 17 de septiembre es la siguiente:

Concepto Tipo de cambio ¿Cuándo se utiliza? Dólar compra L26.8805 por USD 1 Cuando una persona vende dólares al banco o casa de cambio Dólar venta L27.0149 por USD 1 Cuando una persona compra dólares con lempiras Diferencial compra-venta L0.1344 por USD 1 Margen entre ambas cotizaciones Valor medio referencial L26.9477 por USD 1 Promedio simple entre compra y venta Equivalencia aproximada USD 1 = entre L26.88 y L27.01 Depende del sentido de la conversión

El precio de venta bajó desde L27.0174 hasta L27.0149 por dólar, mientras que la compra pasó de L26.8830 a L26.8805. En ambos casos, la variación fue de L0.0025 , un movimiento reducido que refleja una cotización prácticamente estable en comparación con la jornada previa.

¿Por qué compra y venta tienen valores distintos?

La diferencia entre el dólar compra y dólar venta se conoce como spread o margen cambiario. En Honduras, este diferencial es de L0.1344 por cada dólar para la jornada del 17 de septiembre.

En términos prácticos:

El banco compra sus dólares a L26.8805: ese es el valor que recibe el cliente si entrega divisas.

sus dólares a L26.8805: ese es el valor que recibe el cliente si entrega divisas. El banco vende dólares a L27.0149: esa es la tasa que paga el cliente que requiere moneda estadounidense.

dólares a L27.0149: esa es la tasa que paga el cliente que requiere moneda estadounidense. La diferencia ayuda a cubrir costos operativos, riesgos de variación cambiaria y el margen comercial de la institución.

Por ello, no conviene utilizar la tasa de compra para calcular cuánto costará adquirir dólares. Una persona que necesita USD 1,000 para un pago internacional debe guiarse por la venta: el costo aproximado sería de L27,014.90, antes de comisiones.

También es importante considerar que las transferencias internacionales, compras con tarjeta en comercios del exterior y plataformas de remesas pueden aplicar un tipo de cambio propio, además de cargos fijos o porcentuales. Comparar el monto total a pagar —no solo la tasa anunciada— ayuda a tomar una mejor decisión financiera.

Recomendaciones antes de cambiar dólares

El tipo de cambio publicado por el BCH funciona como una referencia para el mercado hondureño, pero las entidades financieras pueden mostrar diferencias en sus ventanillas, aplicaciones o servicios digitales. Por ello, antes de cambiar dinero conviene revisar el precio vigente en la institución elegida.

Para operaciones cotidianas, estas son algunas pautas útiles:

Consultar si el valor publicado corresponde a compra o venta antes de hacer la conversión.

Verificar la tasa final el mismo día de la operación, especialmente en pagos, viajes y transferencias.

Preguntar por comisiones, cargos administrativos y límites por transacción.

Comparar entre bancos, cooperativas, casas de cambio y servicios de remesas si el monto es elevado.

Conservar el comprobante de cambio, en particular cuando se realizan operaciones vinculadas con viajes o pagos internacionales.

Con la cotización de hoy, el dólar se mantiene cerca de los L27 por unidad en Honduras. Quien reciba dólares obtendrá alrededor de L26.88 por cada USD 1 bajo la tasa de compra referencial; quien necesite adquirirlos deberá considerar cerca de L27.01 por cada dólar, además de los cargos que pueda establecer el proveedor financiero.