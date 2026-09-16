El precio del dólar en República Dominicana hoy, miércoles 16 de septiembre de 2026, se ubica en RD$58.8387 para la compra y RD$59.1895 para la venta , según la tasa de referencia publicada para esta fecha con base en datos del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

La diferencia entre ambos valores es clave para quienes necesitan cambiar dólares a pesos dominicanos, comprar divisas para un viaje, recibir remesas o calcular el costo de un pago internacional. Recuerda que la cotización final puede variar entre bancos, casas de cambio, canales digitales y operaciones en efectivo.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

La cotización de referencia del dólar estadounidense frente al peso dominicano (USD/DOP) para este 16 de septiembre muestra el siguiente comportamiento:

Concepto Tasa en pesos dominicanos ¿Qué significa? Compra de dólares RD$58.8387 Es el valor que recibe una persona por cada US$1 que vende a una entidad financiera Venta de dólares RD$59.1895 Es el monto que paga una persona por cada US$1 que compra Diferencia compra/venta RD$0.3508 Margen referencial entre ambas puntas de la cotización Equivalencia de US$100 a compra RD$5,883.87 Monto aproximado que recibirías al vender US$100, antes de cargos aplicables Equivalencia de US$100 a venta RD$5,918.95 Monto aproximado que pagarías al comprar US$100, antes de cargos aplicables Fuente de referencia Banco Central de la República Dominicana Entidad que publica indicadores cambiarios oficiales y de referencia

El dólar se cotiza en RD$58.84 para la compra y en RD$59.19 para la venta al inicio de la jornada, de acuerdo con la referencia correspondiente al 16 de septiembre de 2026.

Dólar a peso dominicano: cómo interpretar compra y venta

La tasa de compra aplica cuando entregas dólares y recibes pesos dominicanos. Por ejemplo, si una persona cambia US$500 y la entidad toma como referencia RD$58.8387 por dólar, recibiría aproximadamente RD$29,419.35. El valor real puede diferir si la operación incluye comisiones, si se realiza con efectivo o si la institución maneja una tasa propia.

En cambio, la tasa de venta se utiliza cuando necesitas adquirir dólares con pesos dominicanos. Con la cotización de RD$59.1895, comprar US$500 tendría un costo estimado de RD$29,594.75, sin considerar posibles cargos adicionales.

La brecha de RD$0.3508 entre la compra y la venta representa el margen cambiario referencial. Este margen no necesariamente será idéntico en todas las instituciones: cada banco comercial, agente de cambio o plataforma puede fijar condiciones particulares según el monto, el medio de pago, la disponibilidad de divisas y el tipo de operación.

Conversión USD a DOP hoy 16 de septiembre

Para convertir dólares estadounidenses a pesos dominicanos, se debe multiplicar el monto en USD por la tasa que corresponda a la operación. Si vas a vender dólares, usa la tasa de compra; si vas a comprar dólares, utiliza la tasa de venta. Estas son algunas conversiones referenciales para hoy:

Monto en dólares Si vendes USD: tasa compra Si compras USD: tasa venta US$1 RD$58.84 RD$59.19 US$10 RD$588.39 RD$591.90 US$50 RD$2,941.94 RD$2,959.48 US$100 RD$5,883.87 RD$5,918.95 US$500 RD$29,419.35 RD$29,594.75 US$1,000 RD$58,838.70 RD$59,189.50

Recomendaciones antes de cambiar dólares

Antes de comprar o vender dólares en República Dominicana, conviene comparar el precio ofrecido por distintas entidades autorizadas. La tasa de referencia del BCRD sirve como punto de partida para identificar si el valor de una operación resulta competitivo, aunque el precio efectivo puede ser diferente.

Consulta la tasa de compra y venta el mismo día de la operación, especialmente si cambiarás un monto alto.

Pregunta si la cotización aplica para efectivo, transferencias, tarjeta, remesas o cuentas en moneda extranjera.

Verifica si existen comisiones, impuestos, cargos por servicio o un monto mínimo para acceder a determinada tasa.

Solicita y conserva el comprobante de la transacción, sobre todo si el dinero será utilizado para pagos, viajes o trámites.

Evita decidir solo por una tasa aparentemente más favorable: la seguridad, la formalidad de la entidad y los costos totales también importan.

El Banco Central de la República Dominicana es la fuente institucional de referencia para seguir la evolución del mercado cambiario. Para usuarios que cambian dinero en bancos o casas de cambio, la recomendación es contrastar ese indicador con la cotización final ofrecida en ventanilla o en el canal digital elegido. La referencia publicada para este miércoles es de RD$58.8387 por dólar a la compra y RD$59.1895 a la venta.