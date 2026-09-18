El dólar estadounidense se cotiza este viernes 18 de septiembre de 2026 en República Dominicana con una tasa de referencia de RD$58.8321 para la compra y RD$59.1386 para la venta , de acuerdo con la información más reciente atribuida al Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

Esta cotización funciona como guía para las operaciones cambiarias del día, aunque el monto final que reciba o pague una persona puede variar según el banco, agente de cambio autorizado, canal de operación y condiciones aplicables a cada transacción.

Precio del dólar hoy en RD

La tasa de compra indica cuántos pesos dominicanos entrega una entidad financiera por cada dólar que el cliente vende. Por el contrario, la tasa de venta refleja cuántos pesos debe pagar el cliente para adquirir un dólar estadounidense.

Para este 18 de septiembre, la brecha entre ambas referencias es de RD$0.3065 por cada US$1. Esa diferencia, conocida como spread cambiario, es habitual en el mercado de divisas: cubre costos operativos, riesgo de fluctuación de la moneda y el margen comercial de la entidad.

Concepto Cotización de referencia Qué significa para el usuario Compra de dólares RD$58.8321 por US$1 Valor que se recibiría en pesos al vender dólares a una entidad Venta de dólares RD$59.1386 por US$1 Valor que se pagaría en pesos para comprar dólares Diferencia compra-venta RD$0.3065 por US$1 Margen entre ambas puntas de la cotización Conversión referencial de US$100 a DOP RD$5,883.21 Monto estimado al vender US$100, antes de cargos Compra referencial de US$100 RD$5,913.86 Monto estimado necesario para comprar US$100, antes de cargos

Conversión de USD a pesos dominicanos

Usando las tasas de referencia del BCRD, estas son conversiones prácticas para quienes reciben remesas, preparan un viaje, pagan una compra en dólares o cambian efectivo:

Dólares estadounidenses Si vende dólares: tasa compra Si compra dólares: tasa venta US$1 RD$58.83 RD$59.14 US$10 RD$588.32 RD$591.39 US$50 RD$2,941.61 RD$2,956.93 US$100 RD$5,883.21 RD$5,913.86 US$500 RD$29,416.05 RD$29,569.30 US$1,000 RD$58,832.10 RD$59,138.60

¿Por qué cambia el precio del dólar?

El tipo de cambio entre el dólar y el peso dominicano responde a la interacción de la oferta y demanda de divisas. En República Dominicana, tienen especial peso los ingresos por turismo, remesas, exportaciones, inversión extranjera y financiamiento externo, así como la demanda de dólares para importaciones, pagos de deuda, viajes y compras internacionales.

También influyen variables externas, entre ellas las decisiones de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, la fortaleza global del dólar y la percepción de riesgo en los mercados. A nivel local, las decisiones de política monetaria del Banco Central y la disponibilidad de divisas en el sistema financiero pueden impactar en la cotización.

El BCRD ha señalado que las entradas de divisas contribuyen a la estabilidad relativa del tipo de cambio. Para hogares y empresas, esto no elimina la necesidad de monitorear el mercado: una variación de pocos centavos por dólar puede tener un efecto relevante en operaciones de mayor monto, pagos recurrentes o presupuestos con obligaciones denominadas en USD.

Recomendaciones antes de cambiar dólares

Antes de comprar o vender dólares, es útil seguir algunas pautas para reducir costos y evitar confusiones:

Revise la tasa de compra y venta de más de una entidad autorizada, especialmente si cambiará un monto elevado.

Confirme si la cotización corresponde a efectivo, transferencias, remesas, tarjeta o una operación digital, ya que no siempre es la misma.

Consulte si existen comisiones, límites diarios, requisitos de identificación o condiciones particulares para el monto que desea cambiar.

Evite guiarse únicamente por un conversor internacional o una tasa promedio: el precio efectivo dependerá de la cotización aplicada por la entidad donde haga la operación.

Use canales formales y autorizados para disminuir riesgos de fraude, recibir comprobantes y contar con respaldo ante cualquier inconveniente.

En síntesis, el dólar hoy en República Dominicana se toma como referencia en RD$58.8321 para compra y RD$59.1386 para venta. La diferencia parece pequeña en una operación de US$1, pero alcanza RD$306.50 por cada US$1,000 entre comprar y vender, por lo que comparar tasas puede generar un ahorro concreto.