El dólar estadounidense cotiza hoy, lunes 21 de septiembre de 2026, en RD$59.2635 para la compra y RD$59.3245 para la venta , de acuerdo con la última tasa de referencia divulgada por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD). Esta cotización sirve de referencia para las operaciones cambiarias de la institución hasta este 21 de septiembre.

¿A cómo está el dólar hoy en RD?

La tasa oficial de referencia para el dólar en República Dominicana se ubica ligeramente por encima de los RD$59 por cada US$1. En términos prácticos, el valor dependerá de si una persona desea entregar dólares a una entidad —operación de compra para el banco— o adquirir dólares —operación de venta para el banco—.

Concepto Cotización hoy, 21 de septiembre Equivalencia aproximada Compra de dólar RD$59.2635 por US$1 US$100 = RD$5,926.35 Venta de dólar RD$59.3245 por US$1 US$100 = RD$5,932.45 Diferencia compra/venta RD$0.0610 por US$1 RD$6.10 por US$100 Referencia para revaluación RD$59.2635 por US$1 Tasa de compra spot

La tasa de compra indica cuántos pesos dominicanos entrega una entidad financiera por cada dólar que recibe del cliente. Por ejemplo, si una persona cambia US$500 a pesos bajo la cotización de compra de referencia, recibiría alrededor de RD$29,631.75, antes de considerar posibles comisiones o cargos de la entidad.

En cambio, la tasa de venta corresponde al precio que paga el cliente cuando compra dólares. Si necesita adquirir US$500, el cálculo de referencia sería cercano a RD$29,662.25. La diferencia entre ambas cotizaciones se conoce como spread cambiario y representa parte del margen operativo de bancos, agentes de cambio y otras entidades autorizadas.

Conversión de dólares a pesos dominicanos

Para convertir dólares a pesos dominicanos, se debe multiplicar el monto en USD por la tasa aplicable. Si el usuario vende dólares, conviene revisar la tasa de compra; si compra dólares, debe tomar como base la tasa de venta.

Tomando la cotización de referencia del BCRD para este lunes, estas son algunas equivalencias útiles:

Monto en dólares A tasa de compra A tasa de venta US$1 RD$59.26 RD$59.32 US$10 RD$592.64 RD$593.25 US$50 RD$2,963.18 RD$2,966.23 US$100 RD$5,926.35 RD$5,932.45 US$500 RD$29,631.75 RD$29,662.25 US$1,000 RD$59,263.50 RD$59,324.50

Qué dice la tasa del Banco Central

El Banco Central de la República Dominicana explica que sus tasas de cambio se calculan como un promedio ponderado de las operaciones del mercado spot, es decir, de las transacciones de compra y venta de divisas que se realizan para entrega inmediata. La metodología excluye las operaciones de derivados financieros.

Asimismo, la entidad utiliza la tasa de compra del mercado spot como referencia para la revaluación diaria de activos y pasivos denominados en moneda extranjera, conforme a una resolución de la Junta Monetaria. Esto es relevante para empresas, bancos, importadores, exportadores y personas con obligaciones en dólares, pues permite valorar saldos, deudas o ingresos vinculados a moneda extranjera.

La cotización divulgada por el BCRD funciona como una guía oficial para el mercado, pero no obliga a que todos los bancos comerciales, casas de cambio o remesadoras ofrezcan exactamente el mismo precio. Cada entidad puede establecer sus propios márgenes, de acuerdo con sus costos, disponibilidad de divisas, canales de atención y condiciones comerciales.

Recomendaciones antes de cambiar dólares

Antes de cambiar dólares por pesos dominicanos —o viceversa—, lo recomendable es comparar la tasa final de al menos dos o tres entidades autorizadas. No basta con mirar la cotización publicada: también se debe confirmar si existen comisiones, montos mínimos, diferencias entre operaciones en efectivo y transferencias, o mejores condiciones para clientes con cuentas bancarias.

También conviene verificar el horario. Las tasas pueden actualizarse a lo largo del día, especialmente cuando hay movimientos relevantes en los mercados internacionales, mayor demanda de dólares por pagos de importaciones o una alta recepción de remesas y turismo.

Para pagos, compras o transferencias de importe elevado, una diferencia de algunos centavos por dólar puede traducirse en varios cientos o miles de pesos. Por eso, la tasa oficial de RD$59.2635 para compra y RD$59.3245 para venta debe entenderse como punto de partida: el valor efectivo dependerá de la entidad elegida y de las condiciones concretas de la operación.