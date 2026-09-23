El dólar estadounidense se cotiza hoy, miércoles 23 de septiembre de 2026, en RD$59.1740 para la compra y RD$59.4618 para la venta , según la tasa de referencia reportada con base en las publicaciones del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

La diferencia entre ambas cotizaciones equivale a RD$0.2878 por cada dólar, un margen que conviene considerar antes de cambiar dinero, recibir remesas, pagar una compra internacional o efectuar una transferencia en divisas.

Cotización del dólar hoy: USD a DOP

La siguiente tabla resume el precio de referencia del dólar frente al peso dominicano para este 23 de septiembre. Estos valores permiten calcular cuánto recibiría una persona al vender dólares y cuánto tendría que pagar al comprarlos en una entidad financiera.

Concepto Tasa de cambio ¿Qué significa? Compra de USD RD$59.1740 Monto que una entidad paga por cada US$1 que el cliente entrega Venta de USD RD$59.4618 Monto que una entidad cobra por cada US$1 que vende al cliente Diferencia compra-venta RD$0.2878 Margen entre ambas cotizaciones de referencia US$10 a pesos dominicanos RD$591.74 a RD$594.62 Rango referencial según se aplique compra o venta US$100 a pesos dominicanos RD$5,917.40 a RD$5,946.18 Referencia para operaciones de mayor importe US$1,000 a pesos dominicanos RD$59,174.00 a RD$59,461.80 Estimación para transferencias, pagos o cambio de efectivo

La tasa de compra aplica cuando una persona entrega dólares a un banco, casa de cambio u otra entidad autorizada y recibe pesos dominicanos. Por el contrario, la tasa de venta se utiliza cuando el cliente necesita comprar dólares y paga en pesos dominicanos.

¿Por qué compra y venta tienen precios distintos?

La brecha entre la compra y la venta se conoce como spread cambiario. Representa la diferencia que utiliza cada entidad para cubrir costos operativos, riesgos del mercado y el servicio de intermediación en la operación cambiaria.

En la práctica, esto implica que no se debe usar la tasa de compra para calcular el dinero necesario al adquirir dólares. Si el objetivo es comprar divisas para viajar, realizar pagos internacionales, ahorrar en moneda extranjera o cubrir una obligación en dólares, la referencia relevante es la tasa de venta: RD$59.4618 por US$1 .

En cambio, una persona que recibe una remesa en dólares o cuenta con efectivo estadounidense y quiere cambiarlo a pesos dominicanos debe revisar la tasa de compra, fijada como referencia en RD$59.1740 por dólar.

La diferencia parece pequeña en una operación individual, pero puede ser relevante en montos elevados. Para una transacción de US$1,000, el diferencial entre ambas tasas asciende a RD$287.80, antes de cualquier comisión adicional.

¿Dónde consultar el tipo de cambio oficial?

El Banco Central de la República Dominicana es la fuente institucional de referencia para seguir el comportamiento del peso dominicano frente al dólar estadounidense y otras monedas. Sus tasas sirven como indicador del mercado, aunque no obligan a bancos, asociaciones de ahorros y préstamos, casas de cambio o plataformas de envío de dinero a aplicar exactamente el mismo valor.

Por ello, la cotización final puede variar según:

La entidad financiera elegida.

El canal de operación: ventanilla, banca digital, transferencia o efectivo.

El monto a cambiar.

La ciudad, sucursal o casa de cambio.

Las comisiones o cargos asociados.

El horario de actualización de la tasa.

Recomendaciones para cambiar dólares en RD

Si vas a convertir dólares a pesos dominicanos —o viceversa—, revisa no solo el número principal de la cotización, sino también el costo total de la transacción. La mejor alternativa no siempre es la entidad que muestra el precio más atractivo, ya que puede incluir un cargo fijo o una comisión por el servicio.

También es recomendable comparar al menos dos o tres opciones antes de cambiar montos importantes. Para pagos internacionales, compras con tarjeta, transferencias o remesas, verifica el tipo de cambio aplicado por el emisor, el banco receptor y cualquier comisión intermedia.

Como referencia para este miércoles 23 de septiembre, el dólar se ubica en RD$59.1740 para compra y RD$59.4618 para venta . Estos valores reflejan la tasa de referencia del BCRD, pero el precio efectivo para el usuario puede variar según la entidad financiera o casa de cambio donde realice la operación.