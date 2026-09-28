El precio de referencia del dólar estadounidense en República Dominicana para este lunes 28 de septiembre de 2026 es de RD$59.2770 para la compra y RD$59.6450 para la venta , según los valores publicados por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD). En términos redondeados, el USD se compra a RD$59.28 y se vende a RD$59.65.bancentral.

La cotización divulgada por el Banco Central funciona como referencia del mercado cambiario. Sin embargo, el monto final que recibas o pagues puede variar de acuerdo con el banco, remesadora, casa de cambio, canal digital, ciudad, monto de la transacción y posibles comisiones aplicadas.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

La diferencia entre el precio de compra y el de venta se conoce como margen cambiario o spread. Si una persona entrega dólares a una entidad financiera, esta suele aplicar la tasa de compra; si necesita adquirir dólares con pesos dominicanos, se toma como base la tasa de venta.

Concepto Tasa oficial de referencia Valor redondeado Compra de US$1 RD$59.2770 RD$59.28 Venta de US$1 RD$59.6450 RD$59.65 Diferencia entre compra y venta RD$0.3680 RD$0.37 Vigencia de referencia Lunes 28 de septiembre de 2026 Consultar entidad antes de operar

Estas tasas corresponden al promedio ponderado de las operaciones realizadas en el mercado spot, es decir, las transacciones de cambio efectuadas para liquidación inmediata. El Banco Central indicó que los valores publicados permanecían como referencia hasta este lunes 28 de septiembre.

Para quienes buscan una respuesta rápida, la conversión de referencia es simple: US$1 equivale aproximadamente a RD$59.28 si se aplica la tasa de compra y a RD$59.65 si se utiliza la tasa de venta. La cifra exacta dependerá del tipo de operación que se realice.

Conversión de dólares a pesos dominicanos

Tomando como base la tasa oficial de venta de RD$59.6450 por dólar —la relevante cuando se compran dólares—, estas son algunas equivalencias útiles para planificar pagos, viajes, compras internacionales, transferencias o gastos en moneda extranjera.

Monto en dólares Equivalente a pesos dominicanos con tasa de venta US$10 RD$596.45 US$20 RD$1,192.90 US$50 RD$2,982.25 US$100 RD$5,964.50 US$500 RD$29,822.50 US$1,000 RD$59,645.00

Qué significa compra y venta del dólar

Uno de los errores más comunes al consultar la cotización es confundir qué valor corresponde a cada operación. La regla práctica es identificar quién compra y quién vende los dólares:

Tasa de compra: es el precio que una entidad paga por cada dólar que el cliente entrega. Si recibiste una remesa en USD o regresaste de viaje con efectivo y deseas convertirlo a pesos dominicanos, esta es la tasa que debes revisar.

es el precio que una entidad paga por cada dólar que el cliente entrega. Si recibiste una remesa en USD o regresaste de viaje con efectivo y deseas convertirlo a pesos dominicanos, esta es la tasa que debes revisar. Tasa de venta: es el precio que cobra la entidad por cada dólar que vende al cliente. Aplica si necesitas dólares para viajar, pagar una compra internacional, hacer una transferencia o mantener fondos en esa moneda.

es el precio que cobra la entidad por cada dólar que vende al cliente. Aplica si necesitas dólares para viajar, pagar una compra internacional, hacer una transferencia o mantener fondos en esa moneda. Tasa de referencia: es el indicador publicado por el Banco Central, pero no obliga a bancos, asociaciones de ahorro y crédito ni agentes de cambio a ofrecer exactamente el mismo precio al público.

El BCRD reporta para el 25 de septiembre una cotización de RD$59.2770 en compra y RD$59.6450 en venta, cifras que sirven de referencia para este lunes. La diferencia que se observe en ventanilla o plataformas digitales puede responder a la política comercial de cada institución, la disponibilidad de divisas, el volumen negociado o la modalidad de entrega.

Recomendaciones antes de cambiar dólares

Antes de comprar o vender dólares, conviene verificar la cotización directamente en el canal oficial de la entidad donde se realizará la operación. Una tasa de referencia es útil para comparar, pero no reemplaza el precio confirmado al momento de cerrar la transacción.

También es recomendable solicitar el detalle completo de la operación: tipo de cambio aplicado, comisión, impuestos si correspondieran, monto neto a recibir y condiciones de entrega. En envíos de dinero y pagos con tarjeta, el tipo de cambio puede diferir del ofrecido para efectivo o transferencias bancarias.

Si el objetivo es pagar una compra en el extranjero, revisa además si tu banco utiliza una tasa propia para consumos internacionales y si añade cargos por conversión de moneda. Para montos elevados, comparar entre varias entidades autorizadas puede ayudar a reducir el costo total del cambio.

El dato central para hoy es que el dólar se mantiene en RD$59.2770 para compra y RD$59.6450 para venta, conforme a la referencia publicada por el Banco Central de la República Dominicana.