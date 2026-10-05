El dólar estadounidense cotiza este lunes 5 de octubre de 2026 a RD$60.1698 para la compra y RD$60.6902 para la venta , según la tasa de referencia del Banco Central de la República Dominicana (BCRD). En valores redondeados, la divisa se ubica en RD$60.17 y RD$60.69, respectivamente.

La diferencia entre ambas cotizaciones es relevante para quienes reciben remesas, compran dólares para viajar, realizan pagos internacionales o necesitan convertir divisas. Estas cifras funcionan como referencia oficial del mercado, pero el monto final puede variar según el banco, casa de cambio, canal digital, ciudad, horario y tipo de operación.

Precio del dólar hoy, 5 de octubre: compra y venta

La tasa de compra expresa cuánto paga una entidad por cada dólar que el cliente entrega. En cambio, la tasa de venta indica cuántos pesos dominicanos debe pagar una persona para comprar US$1. Por ello, quien cambia dólares a pesos debe fijarse en la compra; quien necesita adquirir dólares debe revisar la venta.

Concepto Cotización oficial Valor redondeado ¿Para qué sirve? USD a DOP — compra RD$60.1698 RD$60.17 Si entrega dólares y recibe pesos dominicanos USD a DOP — venta RD$60.6902 RD$60.69 Si compra dólares con pesos dominicanos Diferencial compra-venta RD$0.5204 RD$0.52 Margen referencial entre ambas puntas Fuente de referencia Banco Central de la República Dominicana BCRD Consulta oficial del mercado cambiario Vigencia de referencia Del viernes al lunes 5 de octubre Las tasas se mantienen durante el fin de semana

El BCRD indica que la tasa de referencia se mantiene sin cambios entre el viernes y el lunes; por tanto, la cotización fijada al cierre previo sigue vigente durante el fin de semana y hasta esta jornada.

¿Cuánto equivalen US$10, US$100 y US$1,000?

Para hacer una conversión rápida, hay que identificar primero el sentido de la operación. Si una persona quiere comprar dólares, debe utilizar la tasa de venta de RD$60.6902. Si desea venderlos y recibir pesos dominicanos, debe tomar la tasa de compra de RD$60.1698.

Monto en dólares A pesos por compra* A pesos por venta** US$1 RD$60.17 RD$60.69 US$10 RD$601.70 RD$606.90 US$50 RD$3,008.49 RD$3,034.51 US$100 RD$6,016.98 RD$6,069.02 US$500 RD$30,084.90 RD$30,345.10 US$1,000 RD$60,169.80 RD$60,690.20

Por qué el precio puede variar entre bancos

La referencia del Banco Central es el punto de partida más confiable para conocer la cotización del dólar frente al peso dominicano. Sin embargo, no necesariamente será la tasa exacta que encontrará el usuario en la ventanilla bancaria, aplicación móvil, casa de cambio, agencia de remesas o plataforma de pagos.

La institución explica que sus tasas de compra y venta promedio se calculan a partir de un promedio ponderado de las operaciones realizadas en el mercado cambiario. Es decir, reflejan el comportamiento agregado de las transacciones y no una tarifa obligatoria idéntica para todas las entidades.

Antes de cambiar dinero, conviene revisar estos factores:

La tasa específica de compra o venta del banco o agente de cambio.

Si el precio corresponde a efectivo, transferencia, tarjeta, remesa o una operación digital.

Las comisiones fijas o porcentuales que puedan encarecer la operación.

Los límites por monto, requisitos de identificación y disponibilidad de dólares.

La hora de actualización de la cotización, especialmente en jornadas de alta demanda.

Una diferencia de apenas RD$0.50 por dólar equivale a RD$500 en una operación de US$1,000. Por eso, comparar dos o tres alternativas puede generar un ahorro importante, sobre todo en compras de moneda para viajes, pagos de estudios, importaciones o transferencias internacionales.

Dónde consultar la tasa oficial USD a DOP

La fuente principal para verificar la tasa del dólar en República Dominicana es el portal de Mercado Cambiario del Banco Central. El organismo dispone de una serie histórica diaria, de promedios y de valores de final de período para las cotizaciones de compra y venta del dólar estadounidense.

Para una operación concreta, el orden recomendado es sencillo: primero revisar la referencia del BCRD; después, consultar la tasa publicada por el banco, casa de cambio o proveedor que se utilizará; finalmente, confirmar el valor final y los cargos antes de autorizar la transacción.

Así, la cotización de RD$60.1698 para compra y RD$60.6902 para venta sirve como guía oficial este lunes 5 de octubre, mientras que la tarifa efectiva dependerá de la entidad y del canal seleccionado.