El dólar estadounidense se cotiza este martes 29 de septiembre de 2026 en torno a RD$59.28 para la compra y RD$59.65 para la venta, según el último dato disponible del Banco Central de la República Dominicana (BCRD) . Como la información oficial mostraba actualización al 27 de septiembre, estos valores deben interpretarse como la referencia más reciente publicada antes de la jornada de hoy.

Precio del dólar hoy, 29 de septiembre, en República Dominicana

El tipo de cambio sirve como guía para quienes desean cambiar dólares por pesos dominicanos, comprar divisas para viajes o pagos internacionales, recibir remesas o evaluar operaciones comerciales. La diferencia entre la compra y la venta es importante: no se recibe ni se paga el mismo monto por cada dólar.

Concepto Cotización referencial Qué significa para el usuario Compra de USD RD$59.2770 Monto aproximado que una entidad paga por cada US$1 que el cliente vende Venta de USD RD$59.6450 Monto aproximado que una entidad cobra por cada US$1 que vende al cliente Diferencial compra-venta RD$0.3680 Brecha referencial entre ambas puntas del mercado Conversión de US$100 a DOP, a tasa de compra RD$5,927.70 Estimación si el cliente entrega US$100 a la entidad Compra de US$100, a tasa de venta RD$5,964.50 Estimación si el cliente adquiere US$100 Última actualización oficial visible 27 de septiembre de 2026 El BCRD publicaba información disponible hasta esa fecha

En términos prácticos, quien vende dólares a una entidad financiera recibe la tasa de compra. En cambio, quien necesita adquirir dólares debe tomar como referencia la tasa de venta, normalmente más alta. Por ello, para comprar US$100 se requerirían cerca de RD$5,964.50, mientras que al vender esos mismos US$100 se obtendrían aproximadamente RD$5,927.70 con las tasas de referencia señaladas .

USD a DOP: conversión rápida

Las siguientes equivalencias usan la cotización de venta de RD$59.6450 por dólar, útil como cálculo orientativo para personas que planean comprar moneda estadounidense. El monto final puede variar según el banco, canal, horario, tipo de operación y comisiones aplicables.

Dólares estadounidenses Equivalente aproximado en pesos dominicanos US$1 RD$59.65 US$10 RD$596.45 US$50 RD$2,982.25 US$100 RD$5,964.50 US$500 RD$29,822.50 US$1,000 RD$59,645.00

Qué explica la diferencia entre compra y venta

La tasa de cambio publicada por el Banco Central no necesariamente coincide con la que verá el usuario en una sucursal, app bancaria, casa de cambio, operación con tarjeta o transferencia internacional. El BCRD distingue entre la tasa de referencia del mercado, los promedios de operaciones y las cotizaciones anunciadas al público por bancos y agentes cambiarios.

La tasa de referencia del mercado spot es un promedio ponderado de las operaciones realizadas por entidades financieras y agentes de cambio antes de las 5:30 p. m. para el dólar estadounidense. El Banco Central la publica diariamente antes de las 6:30 p. m.

Por su parte, las cotizaciones de ventanilla responden a los precios que bancos y agentes de cambio anuncian al público al inicio de la jornada. Estas pueden diferir de la tasa de referencia porque no reflejan necesariamente todas las operaciones efectivamente pactadas durante el día. También pueden cambiar según se trate de efectivo, transferencia o cheque.

Recomendaciones antes de cambiar dólares

Antes de realizar cualquier operación, conviene revisar la cotización vigente directamente en la entidad donde se hará el cambio. Las tasas pueden moverse durante el día y varían entre bancos, asociaciones de ahorro y crédito y agentes autorizados.

Verifica si la tasa aplica para efectivo, transferencia, tarjeta o cheque.

Confirma si hay comisiones, cargos adicionales o límites por operación.

Compara la tasa de venta si comprarás dólares y la de compra si entregarás dólares.

Solicita el comprobante de la transacción y revisa el monto final antes de confirmar.

Prioriza entidades financieras y agentes de cambio autorizados por la regulación dominicana.

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII), que utiliza información del Banco Central en su serie mensual de tipo de cambio, registra para el 28 de septiembre una tasa de RD$59.2770 por dólar; para el 29 de septiembre todavía no figuraba un valor en el documento consultado. Esto refuerza la recomendación de corroborar el precio vigente al momento de cambiar dinero.