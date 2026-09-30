El dólar estadounidense cotiza este miércoles 30 de septiembre de 2026 en RD$59.4911 para la compra y RD$59.8082 para la venta, de acuerdo con la tasa de cambio de referencia divulgada por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD). En valores redondeados, el mercado toma como referencia RD$59.49 por US$1 para compra y RD$59.80 por US$1 para venta.

Estas cifras sirven como una guía para quienes necesitan cambiar dólares a pesos dominicanos (DOP), comprar divisas para viajes, pagar compromisos internacionales, recibir remesas o calcular costos de productos y servicios cotizados en moneda estadounidense. Sin embargo, el precio final puede variar según el banco, agente de cambio, canal de operación y monto de la transacción.

Precio del dólar hoy, 30 de septiembre, en República Dominicana

La cotización de referencia del BCRD marca la diferencia entre el valor que una entidad paga al cliente por sus dólares y el precio que cobra cuando le vende dólares. Esa brecha se conoce como spread cambiario y representa uno de los factores que conviene revisar antes de realizar una operación.

Concepto Tasa oficial de referencia Equivalencia aproximada Compra de US$1 RD$59.4911 RD$59.49 Venta de US$1 RD$59.8082 RD$59.80 Diferencia compra-venta RD$0.3171 RD$0.32 US$100 a tasa de compra RD$5,949.11 RD$5,949.11 US$100 a tasa de venta RD$5,980.82 RD$5,980.82 US$1,000 a tasa de compra RD$59,491.10 RD$59,491.10 US$1,000 a tasa de venta RD$59,808.20 RD$59,808.20

Fuente: tasa de cambio de referencia del Banco Central de la República Dominicana para el miércoles 30 de septiembre de 2026.

¿Qué significa compra y venta del dólar?

La lectura correcta de las tasas evita uno de los errores más frecuentes al convertir USD a DOP. La tasa de compra es la que utiliza el banco o agente de cambio cuando recibe dólares del cliente y entrega pesos dominicanos. Por ello, es la referencia relevante para turistas que cambian efectivo, personas que cobran ingresos en dólares o receptores de remesas pagadas en esa moneda.

Por su parte, la tasa de venta se aplica cuando el cliente entrega pesos dominicanos para comprar dólares. Esta es la tasa que suele interesar a quienes viajan al exterior, pagan una matrícula internacional, cubren una deuda en USD, importan productos o realizan una transferencia en moneda extranjera.

La diferencia entre ambas tasas no debe interpretarse como una variación del dólar en un mismo instante, sino como el margen operativo de la entidad que intermedia en la transacción. Por eso, una persona que compra dólares y los vende inmediatamente después normalmente recibirá menos pesos de los que entregó inicialmente.

Por qué la tasa del banco puede ser distinta

La tasa publicada por el BCRD es un indicador oficial de referencia, pero no obliga a que todos los bancos, casas de cambio y agentes autorizados operen exactamente al mismo precio. El propio Banco Central distingue entre la tasa de referencia del mercado, el promedio de operaciones realizadas y las cotizaciones que las entidades anuncian al público en ventanillas, páginas web y otros canales.

La tasa de referencia del mercado se calcula como un promedio ponderado de las transacciones efectuadas por entidades financieras y agentes de cambio antes de las 5:30 p. m. en el caso del dólar. El BCRD la publica diariamente antes de las 6:30 p. m .

En contraste, las cotizaciones de ventanilla son los precios anunciados por bancos y agentes para el público al inicio de la jornada. Estas pueden diferir de la referencia porque responden a políticas comerciales, costos operativos, disponibilidad de divisas, modalidad de pago y características del cliente.

También influye el canal utilizado. Una operación en efectivo puede tener una tasa distinta a una transferencia bancaria, compra con cheque, negociación corporativa o transacción digital. Para montos elevados, algunas entidades pueden ofrecer precios negociados, diferentes de los exhibidos para el público general.

Recomendaciones antes de cambiar USD a DOP

Antes de comprar o vender dólares, lo más conveniente es revisar la cotización vigente directamente en los canales oficiales de al menos dos o tres entidades autorizadas. No basta con comparar la tasa publicada: también hay que confirmar si existen comisiones, montos mínimos, requisitos de identificación y diferencias entre efectivo, transferencias o cheques.

Si se trata de una compra de dólares, la clave es identificar la menor tasa de venta disponible. Si se busca convertir dólares a pesos dominicanos, conviene comparar la mayor tasa de compra. Esta regla permite maximizar la cantidad de DOP recibidos o reducir el costo total de adquirir USD.

Finalmente, es recomendable utilizar bancos, agentes de cambio y remesadoras debidamente autorizados. El BCRD mantiene información sobre el mercado cambiario y sobre los agentes habilitados para operar bajo la Ley Monetaria y Financiera 183-02, lo que aporta una referencia de seguridad para el usuario.

La cotización de hoy —RD$59.49 para compra y RD$59.80 para venta— debe entenderse como un punto de partida para comparar opciones. Antes de cerrar la operación, confirme siempre el tipo de cambio final que aplicará la entidad elegida.