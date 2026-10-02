El dólar estadounidense se cotiza este viernes 2 de octubre de 2026 en RD$59.5224 para la compra y RD$60.0783 para la venta, de acuerdo con la tasa de referencia del Banco Central de la República Dominicana (BCRD) . En valores redondeados, el USD se ubica en RD$59.52 al comprar dólares y RD$60.08 al venderlos.

Esta referencia sirve para conocer el valor del dólar frente al peso dominicano (DOP), pero no garantiza que una persona reciba exactamente esa misma cotización en una sucursal bancaria, aplicación, casa de cambio, tarjeta o transferencia internacional. Cada entidad puede fijar sus precios de ventanilla y aplicar un margen propio sobre la tasa del mercado.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

La siguiente tabla resume la cotización de referencia para el dólar estadounidense este viernes 2 de octubre, además de algunas conversiones útiles para quienes necesitan cambiar dinero, recibir remesas, viajar o realizar pagos en moneda extranjera.

Concepto Tipo de cambio Equivalencia aproximada Compra de USD RD$59.5224 por US$1 US$100 = RD$5,952.24 Venta de USD RD$60.0783 por US$1 US$100 = RD$6,007.83 Diferencia compra/venta RD$0.5559 por US$1 RD$55.59 por US$100 US$50 a tasa de venta RD$60.0783 por US$1 RD$3,003.92 US$500 a tasa de venta RD$60.0783 por US$1 RD$30,039.15 US$1,000 a tasa de venta RD$60.0783 por US$1 RD$60,078.30

La tasa de compra indica cuántos pesos dominicanos entrega una entidad cuando el cliente vende dólares. La tasa de venta, en cambio, muestra cuántos pesos debe pagar el cliente para adquirir dólares. Por ello, quien llega con US$100 recibirá una cifra cercana a RD$5,952.24 según la referencia, mientras que quien necesite comprar US$100 deberá destinar alrededor de RD$6,007.83, antes de considerar las condiciones específicas de cada entidad.

Qué dice la tasa oficial del BCRD

El Banco Central publica una tasa de cambio de referencia para el mercado dominicano. Esta se calcula como un promedio ponderado de las transacciones realizadas por entidades financieras y agentes de cambio antes de las 5:30 p. m. en el caso del dólar estadounidense. En otras palabras, no equivale necesariamente a una tarifa única disponible para el público en todos los bancos o casas de cambio.

Para el 2 de octubre, la referencia divulgada es de RD$59.5224 en compra y RD$60.0783 en venta. La cifra implica una brecha de RD$0.5559 por cada dólar entre ambos valores. Esta diferencia, conocida como spread cambiario, representa el margen entre comprar y vender una moneda; en la práctica, puede ser mayor o menor dependiendo de la institución, el canal utilizado y el monto de la operación.

El BCRD también permite revisar series históricas diarias, promedios mensuales y valores al cierre de periodos. En ese portal, la autoridad monetaria calcula los indicadores de apreciación o depreciación utilizando el recíproco del tipo de cambio, con el propósito de mantener una medición consistente de la variación del valor de la moneda.

Dónde conviene cambiar dólares

Antes de cambiar dinero, es recomendable revisar las cotizaciones de varias entidades autorizadas. Aunque la tasa del Banco Central es el principal indicador de referencia, los precios finales pueden cambiar entre bancos, asociaciones de ahorros y préstamos, casas de cambio, plataformas digitales y operaciones realizadas en aeropuertos o zonas turísticas.

Estos son algunos factores que conviene verificar:

La tasa de compra si se tienen dólares y se quieren recibir pesos dominicanos.

La tasa de venta si se necesitan dólares para viajar, ahorrar, pagar servicios o hacer compras internacionales.

Las comisiones adicionales por efectivo, transferencias, remesas o uso de tarjetas.

El monto mínimo o máximo admitido para acceder a una cotización preferencial.

El horario de atención y la disponibilidad de dólares en la sucursal elegida.

La necesidad de presentar documento de identidad o sustento del origen de fondos en operaciones de mayor valor.

Un ejemplo práctico: si una persona necesita comprar US$500, la tasa de referencia de venta arroja un costo aproximado de RD$30,039.15. Sin embargo, si el banco ofrece un tipo de cambio más alto o incorpora una comisión, el monto final será superior. Por esa razón, comparar el costo total —no solo la cotización anunciada— es clave antes de concretar la operación.

Conversión de USD a DOP y recomendaciones

Para una conversión rápida, basta con multiplicar los dólares por la tasa de venta cuando se desea adquirir USD. Si la operación consiste en vender dólares y obtener pesos dominicanos, se debe usar la tasa de compra.

La fórmula es la siguiente:

Por ejemplo, al vender US$200 con la tasa referencial de compra de RD$59.5224, el resultado sería de RD$11,904.48. En cambio, comprar esos mismos US$200 a la tasa de venta de RD$60.0783 costaría cerca de RD$12,015.66.

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) también publica una serie mensual de la tasa de cambio del dólar basada en información del Banco Central, útil para fines tributarios, contables y de consulta histórica.

Para verificar la cotización vigente antes de cualquier transacción, la fuente prioritaria debe ser el Banco Central de la República Dominicana y, posteriormente, la tabla de tasas del banco o agente de cambio elegido. Así se evita tomar como definitiva una referencia que puede diferir del precio efectivo de ventanilla.