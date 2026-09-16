El precio del dólar en Honduras para este miércoles 16 de septiembre se sitúa en L26.8830 para la compra y L27.0174 para la venta , de acuerdo con la referencia cambiaria difundida para la jornada. La diferencia entre ambas cotizaciones responde al margen aplicado por las instituciones financieras en las operaciones de compra y venta de divisas.

Para una persona que necesita comprar dólares, la cotización relevante es la de venta: cada USD 1 cuesta aproximadamente L27.0174, antes de considerar posibles comisiones o cargos del banco, casa de cambio, tarjeta o servicio de envío de dinero.

Precio del dólar hoy 16 de septiembre en Honduras

El dólar estadounidense es una de las principales divisas utilizadas en Honduras para remesas, pagos internacionales, viajes, compras digitales, deudas en moneda extranjera e importaciones. Por ello, revisar la tasa de cambio del día permite estimar con mayor precisión cuánto se pagará o recibirá en lempiras.

Este 16 de septiembre, el diferencial entre compra y venta es de L0.1344 por cada dólar. En términos sencillos, los bancos y operadores cambian dólares que reciben de sus clientes a un precio menor —compra— y los venden a un precio más alto —venta—.

Concepto Tipo de cambio hoy ¿Cuándo usarlo? Compra de dólares L26.8830 por USD 1 Si entregas dólares y recibes lempiras Venta de dólares L27.0174 por USD 1 Si compras dólares con lempiras Diferencial compra-venta L0.1344 por USD 1 Margen entre ambas cotizaciones Conversión de USD a HNL para compras L27.0174 por USD 1 Referencia para viajes, pagos o ahorro en dólares Conversión de USD a HNL al vender divisas L26.8830 por USD 1 Referencia para cambiar dólares a lempiras

Los valores publicados corresponden a una referencia diaria. El monto final que reciba o pague el usuario puede variar según la entidad financiera, el canal utilizado —ventanilla, banca móvil, tarjeta, transferencia o remesadora— y las comisiones aplicables.

Conversión de dólar a lempiras

Para convertir dólares a lempiras se multiplica el monto en USD por el tipo de cambio correspondiente. Si el objetivo es saber cuánto dinero se necesita para comprar dólares, debe usarse la tasa de venta de L27.0174 por cada dólar.

Por ejemplo, para comprar USD 100 se necesitan aproximadamente L2,701.74, sin incluir comisiones. En cambio, si una persona cambia USD 100 por moneda local, recibiría alrededor de L2,688.30, usando la tasa de compra.

Monto en dólares Equivalente al comprar dólares (venta) Equivalente al vender dólares (compra) USD 1 L27.02 L26.88 USD 5 L135.09 L134.42 USD 10 L270.17 L268.83 USD 20 L540.35 L537.66 USD 50 L1,350.87 L1,344.15 USD 100 L2,701.74 L2,688.30 USD 500 L13,508.70 L13,441.50 USD 1,000 L27,017.40 L26,883.00

¿Por qué hay precio de compra y venta?

El tipo de cambio de compra indica cuántos lempiras entrega una entidad por cada dólar que un cliente vende. Es decir, aplica cuando una persona recibe remesas en dólares, cambia efectivo extranjero o deposita divisas y quiere obtener lempiras.

El tipo de cambio de venta, por otro lado, señala cuántos lempiras debe pagar el cliente para adquirir cada dólar. Esta tasa se usa al comprar moneda estadounidense para viajar, pagar suscripciones internacionales, hacer compras en línea, cancelar una deuda denominada en USD o ahorrar en divisas. La brecha entre ambos precios es habitual en el mercado cambiario. Además del margen de intermediación, el valor final puede incorporar factores como:

Comisión por compra o venta de divisas.

Costos de transferencias internacionales.

Cargo por conversión de moneda en tarjetas de crédito o débito.

Tipo de cambio propio de una remesadora.

Diferencias entre una operación en efectivo y una operación digital.

Horario de actualización de la cotización en cada institución.

Como referencia adicional del mercado medio, un conversor internacional reportó recientemente una paridad cercana a L26.83 por USD 1; sin embargo, ese tipo de cambio medio no necesariamente equivale al precio efectivo que ofrece una institución bancaria al público.

Recomendaciones antes de cambiar dólares

Antes de comprar o vender dólares, conviene comparar el precio publicado por bancos y casas de cambio autorizadas. Una diferencia pequeña por dólar puede tener un impacto relevante cuando se trata de USD 500, USD 1,000 o montos superiores.

También es importante identificar qué tasa aplica a la operación. Si se desea adquirir moneda estadounidense, la referencia debe ser la cotización de venta, L27.0174. Si se busca cambiar dólares por lempiras, la cifra útil es la compra, L26.8830.

Para pagos con tarjeta en comercios internacionales o plataformas digitales, el usuario debe revisar las condiciones de su banco emisor. En esos casos, el tipo de cambio puede calcularse al momento de procesar el cargo y añadirse una comisión por consumo en moneda extranjera. La cotización informada en esta nota funciona como guía, pero no sustituye la tasa final aplicada por la entidad financiera.