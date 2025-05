La guerra comercial por los aranceles impuestos de Donald Trump no ha hecho más que empezar en Estados Unidos. Desde las tiendas tecnológicas, pasando por la industria de los juguetes y hasta alimentos y viviendas, todas han sido afectados por este tema. Ahora, las compañías de telefonías también sufrirán los mismos problemas por la subida del 145% de productos provenientes de China.

Tres de las compañías de telefonía celular, AT&5, T-Mobile y Verizon, más importantes en Estados Unidos han lanzado una advertencia a sus clientes sobre un posible aumento de precio en sus productos debido a los aranceles impuestos por la administración Trump.

¿POR QUÉ VERIZON, T-MOBILE Y AT&T PODRÍAN AUMENTAR SUS PRECIOS POR LOS ARANCELES?

Para entender el posible aumento de precios en AT&T, T-Mobile y Verizon, es clave considerar el arancel del 145% impuesto a las importaciones desde China, país donde se ensamblan muchos de los teléfonos móviles. Aunque los smartphones han sido temporalmente excluidos de esta medida, no se espera que esa exención dure mucho tiempo.

Incluso si se extendiera el plazo, el impacto ya se siente en la cadena de suministro, lo que ha generado un incremento sostenido en los costos. Prueba de ello es que empresas como Apple han comenzado a tomar medidas, como el traslado de la producción de iPhones de China a India en 2026 y la importación aérea de más de un millón de dispositivos para abastecer el mercado estadounidense.

Si bien en algunos casos los importadores pueden asumir parte del costo del arancel, compañías como T-Mobile, Verizon y AT&T han señalado que serán los consumidores quienes tendrán que cubrir ese aumento.

Un local de AT&T en Washington. (Foto: AFP) ×

LA ADVERTENCIA DE VERIZON, T-MOBILE Y AT&T

Si estás considerando renovar tu teléfono inteligente pronto, es importante tener en cuenta que serás tú -y no las compañías- quien asuma el costo del arancel. Hans Vestberg, presidente y director ejecutivo de Verizon, confirmó que la empresa no cubrirá el incremento en los pre

“Si el arancel va a ser tan alta como dicen para el teléfono, no planeamos cubrirlo en nuestro trabajo. Eso simplemente no será posible. No cubriremos ningún aumento enorme en el arancel de los teléfonos. Eso, en última instancia, afectará al consumidor en el mercado”, comentó durante presentación de resultados del primer trimestre de 2025 de Verizon.

AT&T también ha confirmado que, si se aplican los aranceles del 145% a los teléfonos inteligentes vendidos en Estados Unidos, el costo será trasladado a los clientes. Durante la presentación de resultados de la compañía, su director ejecutivo, John Stankey, señaló que la empresa deberá encontrar nuevas formas para que los usuarios puedan “digerir” el aumento en los precios.

Por su parte, T-Mobile ya se está preparando ante las posibles repercusiones de estos aranceles a las importaciones desde China. Su director ejecutivo, Mike Sievert, advirtió que, en caso de que se apliquen medidas arancelarias significativas, los consumidores serán quienes deban absorber ese costo adicional.

Aunque todavía hay incertidumbre respecto a cuánto podrían aumentar los precios para los usuarios de AT&T, T-Mobile y Verizon, lo que sí es evidente es que los aranceles impulsados por el expresidente Trump han alterado de forma considerable el panorama económico en comparación con el año pasado.

Un local de Verizon. (Foto: AFP) ×