¡Qué agradable experiencia debe ser ganar en un juego de lotería! No me imagino la felicidad que sentiría si es que me tocara vivir eso. Justo ando pensando en ello porque me acabo de enterar que una persona no identificada, pero que se sabe que es de Pensilvania (Estados Unidos), ganó 150 mil dólares tras haber participado en el Powerball. Para que sepas dónde adquirió exactamente el boleto ganador, tienes que seguir leyendo esta nota.

Es necesario mencionar que la afortunada persona de esta historia participó en el sorteo del sábado 29 de marzo, cuando salieron los números 7, 11, 21, 53 y 61, que corresponden a las bolas blancas. Además, en aquel entonces, el Powerball fue 2.

El boleto con el que participó, de acuerdo a Evening Sun, que citó a la Lotería de Pensilvania, fue adquirido en el Blue and Gray Bar & Grill del centro de Gettysburg, ubicado en 2 Baltimore Street en la plaza Gettysburg Borough. Luego de elegir sus números, la persona ganadora acabó acertando los cuatro primeros números que mencioné en el párrafo anterior, junto con la Powerball.

Más de la mitad de las ganancias de la venta de un boleto de Powerball se quedan en la jurisdicción donde se vendió. (Foto: Jay L. Clendenin / Getty Images)

La razón por la que su premio inicial se multiplicó por tres

Todo ello fue suficiente para que el ticket valiera 50 mil dólares, pero esa cantidad acabó multiplicándose por tres debido a que el/la participante agregó el Power Play a cambio de pagar un dólar más. Es por eso que ahora es dueño(a) de 150 mil dólares.

Desde su primer sorteo en 1992, el juego Powerball ha ayudado a recaudar más de $32 mil millones para causas benéficas apoyadas por las loterías estadounidenses. (Foto: Jay L. Clendenin / Getty Images)

Cabe recalcar que, a raíz de haber vendido un boleto ganador el Blue and Gray Bar & Grill del centro de Gettysburg recibirá un bono de 500 dólares, de acuerdo a información brindada por la propia Lotería de Pensilvania. Por otro lado, recuerda que si participas y ganas en el Powerball tienes un año a partir de la fecha del sorteo para reclamar tu premio.