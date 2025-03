La crisis de los huevos en Estados Unidos se ha convertido en una preocupación de primer nivel para el gobierno, los productores y los consumidores. La gripe aviar altamente patógena (IAAP), conocida popularmente como gripe aviar, ha golpeado duramente la industria avícola, provocando una escasez de huevos sin precedentes. Esta situación ha llevado a un aumento significativo en los precios y ha obligado a las cadenas de restaurantes y supermercados a tomar medidas drásticas para enfrentar el problema.

LOS RESTAURANTES QUE ESTÁN COBRANDO UN RECARGO POR LA CRISIS DEL HUEVO

El aumento en los precios de los huevos obligó a varias cadenas de restaurantes a implementar recargos para compensar los costos adicionales. Waffle House, con sus más de 2,100 sucursales en todo el país, impuso un recargo temporal de 50 centavos por cada huevo en sus platillos.

Denny’s también tomó medidas similares, aunque sin especificar si este ajuste será permanente o afectará a todas sus locaciones. Esta decisión refleja la dificultad que enfrentan los restaurantes para absorber los costos sin afectar su rentabilidad o la experiencia del cliente.

Ir a comprar huevos y no encontrarlos se ha convertido en un problema cada vez más habitual en Estados Unidos (Foto: AFP)

LAS EXCEPCIONES A LA REGLA

Sin embargo, no todas las cadenas han seguido este camino. McDonald’s y Cracker Barrel, por ejemplo, optaron por no implementar recargos, e incluso han aprovechado la situación para atraer clientes con promociones atractivas.

Cracker Barrel llegó a ofrecer “doble gancho” en todos los platos con huevos durante algunos días, mientras que McDonald’s ofreció Egg McMuffins por solo US$1 a finales de febrero. Estas estrategias no solo buscan mantener la fidelidad del cliente, sino también posicionarse como opciones accesibles en tiempos de incertidumbre económica.

SUPERMERCADOS Y CADENAS QUE ABSORBEN EL GOLPE

Algunas cadenas de supermercados y restaurantes decidieron asumir los costos adicionales para no afectar a sus clientes. Bojangles, First Watch, Wendy’s, Starbucks y CKE Restaurants Holdings (propietaria de Hardee’s y Carl’s Jr.) declararon que no tienen planes de aumentar los precios debido al incremento en el costo de los huevos.

First Watch afirmó que no ha tomado ninguna medida de precios relacionada directamente con los huevos, mientras que Bojangles subrayó que seguirá monitoreando la situación, pero sin imponer recargos en el corto plazo.

Hay cadenas de supermercados que decidieron asumir los altos costos de los huevos (Foto: AFP)

STARBUCKS Y SU APUESTA POR LA ESTABILIDAD

Starbucks fue clara en su postura de mantener los precios estables durante el año fiscal, a pesar de la presión que ejerce la inflación en la industria alimentaria. La cadena señaló que su prioridad es garantizar que cada visita de los clientes siga siendo una experiencia positiva y que el valor de sus productos se mantenga competitivo. Esta estrategia busca reforzar la lealtad del cliente y diferenciarse de otras cadenas que han optado por ajustes en los precios.

EL IMPACTO EN EL CONSUMIDOR

El incremento en el precio de los huevos ha sido dramático. En solo un año, el costo de una docena de huevos de clase A ha pasado de US$2,51 a US$4,77, lo que representa un aumento de casi el 50%. La situación ha generado alarma entre los consumidores, quienes cada vez encuentran más difícil acceder a este producto básico. La tendencia al alza se ha mantenido constante en los últimos meses, con un incremento del 15% entre diciembre y enero. Esta escalada ha puesto en aprietos a muchas familias y ha obligado a los consumidores a replantear sus hábitos de compra.

Para enfrentar esta situación, Estados Unidos ha comenzado a negociar con varios países europeos la posibilidad de importar huevos y estabilizar el mercado. El gobierno busca garantizar el abastecimiento y reducir la presión sobre los productores nacionales, que enfrentan no solo la gripe aviar, sino también desafíos logísticos y de producción. Esta estrategia podría ayudar a estabilizar los precios y asegurar que los consumidores tengan acceso a huevos sin enfrentar costos exorbitantes.

UN PROBLEMA QUE VA MÁS ALLÁ DE LAS AVES

El brote de gripe aviar, que comenzó en 2022, ha demostrado ser más complejo de lo que se pensaba. El virus ya ha sido detectado en reses, gatos domésticos e incluso en algunos trabajadores de granjas avícolas. Aunque las consecuencias para la salud humana han sido leves, el impacto económico ha sido severo.

La combinación de una oferta reducida y una demanda constante ha creado el escenario perfecto para una crisis de precios. La industria avícola, el gobierno y los consumidores están en una carrera contrarreloj para encontrar soluciones efectivas y asegurar que este producto esencial no se convierta en un lujo inalcanzable.