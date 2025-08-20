A raíz de las tácticas utilizadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante las redadas contra la comunidad migrante, varios expertos en leyes se han visto en la necesidad de informar a la población sobre qué hacer exactamente si uno es detenido por los agentes federales de ICE mientras se está en un vehículo. Si te interesa recibir esa información, esta nota es para ti.

Antes de indicarte cómo tendrías que actuar si en caso llegaras a estar en la situación indicada en el primer párrafo, es importante señalarte que me voy a basar en lo expresado por el abogado y director ejecutivo del Centro para los Derechos Humanos y el Derecho Constitucional, Sergio Pérez, quien conversó hace poco con ABC7.

En aquel diálogo, el experto legal aseguró que las personas tienen ciertos derechos cuando son contactadas por las fuerzas del orden mientras se encuentran en un vehículo. Por lo tanto, es importante saber cuáles son esos derechos.

Es importante saber cómo actuar si en caso los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas detienen tu vehículo. (Foto: Eamon Queeney / For The Washington Post vía Getty Images) / The Washington Post

Nadie puede entrar a la fuerza a una propiedad privada sin una orden judicial

“Es ilegal que un agente de ICE entre a la fuerza a una propiedad privada sin una orden judicial”, empezó diciendo Sergio Pérez. “Las personas a las que se les pida permiso para entrar en propiedades privadas, incluidos vehículos, no deben dar su consentimiento”, agregó.

Según indicó el letrado, sin una orden judicial, las autoridades federales necesitan una sospecha razonable para detener un vehículo y una causa probable para registrarlo. Por lo tanto, la persona detenida puede preguntar por qué justamente ha sido detenida y permanecer en silencio.

El momento en que un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) busca arrestar a un inmigrante ilegal. (Foto: Irfan Khan / Los Angeles Times vía Getty Images) / Irfan Khan

“La Constitución te da el derecho a permanecer en silencio”

“No hay ningún beneficio en responder a las preguntas de un agente de ICE o de un funcionario federal, especialmente si lleva una máscara y no se ha identificado como tal”, precisó el abogado. “Pero incluso si se identifican, la Constitución te da el derecho a permanecer en silencio”, subrayó.

La calma, en ese entonces, es muy importante. “Evalúa la situación en la que te encuentras y actúa en consecuencia. Cualquier cosa que hagas puede agravar la situación, y es importante tener cuidado con tus acciones en esos momentos”, recalcó Sergio Pérez.

También es importante señalar que, si un agente federal de ICE te detiene mientras estás en un vehículo, una gran recomendación es no abrir por completo la ventanilla. Basta con bajarla un poco para escuchar al oficial. A su vez, es aconsejable no firmar la deportación voluntaria u otro documento bajo ninguna circunstancia. Como es probable que seas arrestado(a) en ese entonces, es fundamental saber los números de contacto para poder utilizarlos al ejercer el derecho a una llamada.

