Tostao Valencia se ha convertido en un nombre destacado en la segunda temporada del programa “Los 50″, un espacio que celebra el talento y la creatividad de diversos artistas. En esta nueva entrega, el colombiano ha traído su carisma y su estilo único, capturando la atención de la audiencia con su enfoque innovador y su pasión por lo que hace. Su participación no solo ha enriquecido el contenido del programa, sino que también ha ofrecido a los espectadores una mirada fresca sobre esta nueva etapa de su vida y carrera.

Además, Tostao Valencia ha logrado conectar con el público a través de historias personales que reflejan su trayectoria y los desafíos que ha enfrentado en su camino. Su habilidad para comunicarse de manera auténtica ha resonado profundamente, convirtiéndolo en un referente para muchos aspirantes a artistas. La segunda temporada de “Los 50″ no solo celebra el éxito, sino que también destaca la importancia de la perseverancia y la autenticidad, valores que este cantante encarna perfectamente en cada una de sus intervenciones y también en las competiciones.

1. ¿QUIÉN ES TOSTAO VALENCIA?

Su nombre real es Carlos Yahanny Valencia Ortiz y es un cantante y productor colombiano que se hizo conocido por haber formado parte de la agrupación ChocQuibTown, con la que trabajó algunos años hasta el momento en el que todos los integrantes decidieron tomar caminos separados. Ahora, él está enfocado en su carrera como solista y en su participación en “Los 50″.

Tostao fue parte de la conocida agrupación ChocQuibTown (Foto: Tostao / Instagram)

2. TIENE DOS PREMIOS GRAMMY

Como parte de la agrupación ChocQuibTown, Tostao se adjudicó dos premios Latin Grammy en la categoría Mejor álbum rock, urbano o alternativo latino en los años 2011 y 2015, lo que le permitió codearse con los artistas más reconocidos a nivel internacional de la escena hispana.

3. FUE ACUSADO DE INFIDELIDAD

Tostao tuvo un noviazgo de 10 años con Goyo, su compañera de agrupación. En 2011 ambos se casaron y formaron una familia que recibió a una hija dos años después. Sin embargo, todo no fue felicidad y en 2023 se confirmó el final de su romance. La cantante a través de las redes sociales aseguró que le habían sido infiel con varias mujeres, incluyendo su mejor amiga.

El artista Tostao tampoco no se quedaría de brazos cruzados y tiempo después publicó un video sobre su versión, asegurando que “era el villano de una historia mal contada”. Después de eso todo fue bajando de polémica y cada uno emprendió caminos diferentes. Incluso él presentó a su nueva novia, una dentista.

4. NO SE SENTÍA AGUSTO CON LA MÚSICA QUE HACÍA EN CHOCQUIBTOWN

En una entrevista con La Red de Caracol Televisión, Tostao dejó entrever que quería hacer nueva música, algo que le haga sentir más lleno porque muchas veces se vio en la obligación de hacer algo que no le gustaba del todo, por lo que su experiencia en ChocQuibTown no habría sido del todo satisfactoria.

“Cuando yo era pequeño yo estudié salsa, entonces como que me gusta la arrechera la calentura y a veces la música que uno hace o que compone no es necesariamente la música que le está llenando el corazón, de pronto sí la nevera. He descubierto una etapa más amorosa, me encanta y siempre me ha encantado escribir canciones de amor, por ahí vamos a explorar también por esa etapa, entonces ha sido una experiencia bien bacana”, reveló.

5. NO QUIERE TENER MÁS HIJOS

Cuando alguien forma una relación y esta va fortaleciéndose poco a poco, llega un momento en el que se busca, en la mayoría de los casos, conformar una familia y tener hijos, lo cual Tostao pudo hacer con Goyo. Sin embargo, ahora que ya no está con ella y tiene una nueva novia, se ha propuesto no tener más niños debido a que no podría estar siempre presente.

“No ser papá de todo el tiempo para mí, que mantenía con mi hija en todos lados, a mí me ha dado muy duro, creo que ese es el único momento que digo aquí estaría, o el celular que le tira a uno unos recuerdos que no me hagas esto, esa parte de mi vida me parece que ha sido un reto para mí, pero me la juego como dicen los viejos”, dijo sobre ese aspecto.

6. TOSTAO VALENCIA INGRESA A “LOS 50″

El pasado 9 de octubre, a través de las redes sociales, Tostao y Telemundo confirmaron una de las mejores noticias para la carrera del cantante. Y es que la cadena internacional llegó a un acuerdo con el colombiano para que sea parte del reality show “Los 50″, el cual se emite de lunes a viernes en horario estelar.

“Con todos los hierros y un alicate, nos vamos pa’ la casa del león con toda la sabrosura del Pacífico Colombiano. Vamos que podemos. Acompáñenme a esta gran aventura que va a estar buenísima”, indicó el artista en Instagram.

Tostao fue anunciado como participante de la segunda temporada de "Los 50" (Foto: Telemundo)

7. FOTOS DE INSTAGRAM DE TOSTAO

Tostao cuando formó parte del programa "MasterChef Celebrity Colombia" en el año 2022 (Foto: Tostao / Instagram)