El candidato republicano Donald Trump y la demócrata Kamala Harris muestran un empate técnico con un 48% de la intención de voto en Pensilvania, un estado que cuenta con 13,002,700 habitantes (580 mil son latinos) y que otorga 19 codiciados votos electorales en esta elección presidencial, según la última encuesta de CNN realizada por SSRS el miércoles 30 de octubre . El panorama para saber quién será el ganador en esta parte del territorio estadounidense continúa siendo incierto a pocos días de los comicios del próximo martes 5 de noviembre.

Según los datos de CNN, la carrera más reñida en Pensilvania se refleja entre los votantes urbanos y rurales dentro del estado: la ventaja de Harris entre los votantes probables que dicen vivir en un área urbana en Pensilvania (53% a 38%) es mucho menor que en Michigan (61% a 31%) o Wisconsin (70% a 28%), mientras que la ventaja de Trump entre los votantes probables rurales es más alta en el estado de Keystone (68% a 30%, en comparación con el 61% a 31% en Wisconsin y el 56% a 35% en Michigan).

Trump también ha intensificado su campaña contra Harris.

Las entrevistas se llevaron a cabo del 23 al 28 de octubre de 2024, en línea y por teléfono, con votantes registrados, incluidos 726 votantes en Michigan, 819 en Pensilvania y 736 en Wisconsin. Los votantes probables incluyen a todos los votantes registrados en la encuesta ponderada por su probabilidad prevista de votar en las elecciones de este año.

Los resultados entre los votantes probables en Michigan y Pensilvania tienen un margen de error de muestreo de más o menos 4,7 puntos porcentuales; es de 4,8 puntos entre los votantes probables en Wisconsin.

Una mala broma sobre Puerto Rico podría restarle votos a Trump en Pensilvania

El domingo, en el Madison Square Garden de Nueva York, Tony Hinchcliffe llamó a Puerto Rico una “isla flotante de basura en el océano” y bromeó diciendo que a los latinos “les encanta tener bebés”, unos comentarios que han desatado la indignación de la comunidad boricua en Estados Unidos.

Trump insistió en que ni siquiera sabe quién es el humorista. “Nunca lo he visto, nunca le he escuchado y no quiero hacerlo”, recalcó añadiendo que ni siquiera sabe quién lo contrató y criticando el impacto que han tenido esas declaraciones.

Tony Hinchcliffe durante el mitin de Donald Trump realizado el último domingo 27 de octubre en el Madison Square Garden de Nueva York a pocos días de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos (Foto: AFP)

“He hecho más por Puerto Rico que cualquier otro presidente”, concluyó el exmandatario (2017-2021), que justo este martes celebra un mitin en Allentown, en Pensilvania, localidad donde los latinos representan a más de la mitad de la población.

Harris critica a Biden por insultar a seguidores de Trump

Kamala Harris se desmarcó este miércoles de la polémica que desató el presidente estadounidense, Joe Biden, al llamar “basura” a los seguidores del candidato republicano, el expresidente Donald Trump, por el chiste racista sobre los puertorriqueños.

“Estoy totalmente en desacuerdo con cualquier crítica a las personas en función de a quién votan”, expresó la vicepresidenta ante la prensa desde la base aérea de Andrews, a las afueras de la capital.

Aunque Harris señaló que Biden ya ha “aclarado sus comentarios”, la aspirante demócrata repudió cualquier discurso que divida a la sociedad y reiteró el mensaje de unidad nacional que expresó la noche del martes en un multitudinario mitin electoral frente a la Casa Blanca.

“En el trabajo que hago intento representar a toda la gente, me apoyen o no, y como presidenta de Estados Unidos seré la presidenta de todos los estadounidenses hayan votado por mí o no”, declaró.