El premio mayor de Powerball sigue creciendo tras no haber ganador en el sorteo del sábado 9 de agosto. Los números ganadores fueron 7, 14, 23, 24 y 60, con el Powerball 14. Aunque nadie se llevó el gran premio, un afortunado en Illinois ganó 1 millón de dólares y 28 personas se llevaron 50,000 dólares cada una, demostrando que aún hay muchas maneras de ganar.

El próximo sorteo, que se celebrará el lunes 11 de agosto, tiene un premio mayor estimado en 501 millones de dólares, con un valor en efectivo de 229 millones antes de impuestos. Este es el segundo premio más grande de lo que va del año, lo que ha disparado el interés de jugadores de todo el país que sueñan con cambiar sus vidas. Los sorteos de Powerball se transmiten en vivo los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET, / 7:59 p.m. PT y también se pueden ver en Powerball.com.

Participar en el sorteo es sencillo: los boletos de Powerball cuestan 2 dólares por jugada. Están disponibles en 45 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU. Si bien las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 292.2 millones, las probabilidades de ganar cualquier premio son mucho más accesibles, de 1 en 24.9. Al final, alguien tiene que ganar, y cada sorteo mantiene vivo ese sueño. Aquí te dejo con el número ganador y la Powerball de la noche.

Resultado, Powerball del lunes 11 de agosto

El premio mayor del Powerball alcanza los 482 millones de dólares en Estados Unidos, y el próximo sorteo se celebrará el sábado por la noche. (Foto: USA Today)

¿Cómo se juega el Powerball en Estados Unidos?

El Powerball es una de las loterías más importantes en Estados Unidos. Lo primero que debes hacer es seleccionar un total de 6 números, donde los cinco primeros serán distintos del 1 al 69, que corresponden a las bolas blancas, para finalmente seleccionar un número adicional del 1 al 26, que corresponderá a la Powerball roja.

Esta selección de números podrás realizarla marcándolos en un resguardo de juego, o también podrás elegir la función de Quick Pick, donde el sistema de la lotería genera los números al azar y los elige por ti.

Finlamente puedes añadir la opción Power Play, por un costo adicional, para multiplicar los premios que no sean el gran premio (Jackpot) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del multiplicador sorteado.

¿Dónde se juega la Lotería del Powerball?

Cabe destacar que la lotería del Powerball se juega en 45 estados de los 50 que tiene EE. UU., el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Actualmente es una de las loterías más populares del país.

¿Qué días se juega el Powerball en Estados Unidos?

La famosa lotería del Powerball se celebra todos los lunes, miércoles y sábados a partir de las 10:59 p.m. ET (Tiempo del Este). Ten en cuenta que el límite de venta de boletos varía entre una y dos horas antes del sorteo, acorde a la jurisdicción de venta.

¿Cuáles son los premios que se reparten en el Powerball?

Aquí te dejo con la lista completa de todos los premios que se reparten en la lotería del Powerball:

5 números + Powerball: bolsa acumulada

5 números: $1,000,000

4 números + Powerball: $50,000

4 números: $100

3 números + Powerball: $100

3 números: $7

2 números + Powerball: $7

1 número + Powerball: $4

Número Powerball: $4

¿Tengo que hacer coincidir los números en el orden exacto en que salen?

Para ganar un premio en Powerball, no necesitas acertar los números de las bolas blancas en el orden exacto en que son extraídos; Puedes certar la combinación en cualquier orden. Sin embargo, es crucial que el número de la bola roja, el Powerball, coincida exactamente con el que aparece en tu boleto para esa jugada. Cada jugada en tu boleto se considera de forma independiente, lo que significa que no puedes mezclar números de diferentes líneas o boletos para formar una combinación ganadora.

¿Tienes que ser ciudadano o residente de EE. UU. para jugar a Powerball?

No necesitas ser ciudadano o residente de Estados Unidos para comprar un boleto de Powerball. Cualquier persona, incluyendo turistas o visitantes, puede adquirir un boleto en una jurisdicción donde la lotería esté autorizada, siempre y cuando cumplan con la edad legal para jugar. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los premios están sujetos a las leyes de impuestos sobre la renta, tanto federales como de la jurisdicción donde se compró el boleto.