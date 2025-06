Cuando vi las imágenes de Elon Musk en el Despacho Oval, lo primero que pensé fue: ¿Qué le pasó en el ojo? El tipo estaba ahí el viernes pasado, nada menos que en su despedida oficial del gobierno de Donald Trump, y tenía un tremendo moretón en el rostro. La escena, por supuesto, no pasó desapercibida. Con los fotógrafos haciendo zoom y los periodistas murmurando, todos queríamos saber la historia detrás de ese ojo morado.

Y claro, con Musk, uno ya espera cualquier cosa. Podría haber sido un experimento fallido en un laboratorio de SpaceX, una pelea con un robot de Tesla, o quién sabe, algún extraño duelo de empresarios. Pero no: lo cierto es que la realidad, aunque más simple, fue mucho más humana... y hasta tierna, aspectos que uno olvida sobre el sudafricano.

¿QUIÉN GOLPEÓ A ELON MUSK?

Fue el propio Elon Musk quien aclaró lo que pasó. Resulta que el golpe se lo dio su hijo de 5 años, de nombre “X”. El empresario contó entre risas que estaban jugando, bromeando, y le dijo algo así como: “Anda, golpéame en la cara”. Y bueno… el niño obedeció.

“Solo estaba bromeando con el pequeño X y le dije: ‘anda, golpéame en la cara’, y lo hizo. Resulta que incluso un niño de 5 años te golpea en la cara”, dijo Musk. Así, sin filtros. Como quien cuenta una anécdota familiar durante una cena.

La escena fue tan surrealista como entrañable. Imagínate: un multimillonario como Elon Musk, CEO de Tesla, fundador de SpaceX, dueño de la red social X (antes Twitter), parado en la Casa Blanca con un ojo morado por una travesura de su hijo. Y aún así, sin perder el humor. Para mí, eso lo hizo más humano que nunca, aunque muchos olvidemos que es una persona cualquiera como tú o como yo.

Elon Musk con un ojo morado en la Casa Blanca durante una conferencia de prensa para despedirlo con un agradecimiento tras haber liderado DOGE (Foto: AFP)

TRUMP TAMBIÉN SE SORPRENDIÓ

Por supuesto, Donald Trump no se quedó callado. Al verlo, se acercó y le preguntó con curiosidad: “¿Fue X quien te hizo eso?” Y Musk, sonriendo, respondió simplemente: “Sí”. A mí me dio la sensación de que ambos entendieron el momento: estaban ahí dos hombres poderosos, hablando no de política o poder, sino de paternidad y accidentes domésticos.

Este episodio ocurrió en el marco de la despedida de Musk del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), una oficina creada por Trump con el objetivo de cortar el gasto público y optimizar procesos burocráticos. Musk estuvo al frente durante 130 días, y aunque logró reducir aproximadamente US$175 mil millones en gastos, terminó frustrado por los obstáculos internos y las contradicciones del mismo gobierno que lo había invitado.

FIN DE UNA ETAPA Y TENSIONES CON TRUMP

Lo que muchos no saben es que la relación entre Donald Trump y Elon Musk, que comenzó como una alianza de alto impacto mediático, ya venía mostrando señales de desgaste. Musk fue crítico con algunas políticas fiscales de Trump, especialmente con lo que llamó el “gran y hermoso proyecto de ley” que, según él, disparaba el déficit en lugar de corregirlo.

Así que esta despedida en la Casa Blanca fue más que simbólica. Marcó no solo el cierre de una etapa política para Musk, sino también un distanciamiento con el presidente republicano. Musk dejó claro que, aunque seguiría siendo un “amigo y consejero”, no quería cargar con el peso de decisiones con las que no estaba de acuerdo.

Lo curioso de todo esto es que Elon Musk, una figura que solemos asociar más con cohetes espaciales que con recortes presupuestarios, terminó teniendo un rol fundamental dentro del gobierno de Estados Unidos. Trump lo describió como “uno de los líderes empresariales e innovadores más grandes que el mundo haya dado” y no escatimó elogios a su “trabajo incomparable”.

A pesar de las diferencias, ambos supieron reconocer la contribución mutua. Trump necesitaba un nombre fuerte como Musk para validar su agenda de eficiencia, y Musk, a su manera, probó que podía moverse con habilidad también en el terreno político.