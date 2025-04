En el apuro del día a día, es fácil pasar por alto un papel, una fecha o incluso US$1,400. Pero eso es exactamente lo que está en juego para muchos estadounidenses que aún podrían recibir su cheque de estímulo correspondiente al año fiscal 2021. El reloj corre: el próximo 15 de abril no solo marca el cierre del periodo para declarar impuestos de 2024, también es la fecha límite para reclamar este dinero antes de que desaparezca para siempre.

¿QUIÉNES PUEDEN RECIBIR EL CHEQUE DE ESTÍMULO DE US$1,400?

Durante la pandemia, el gobierno federal emitió varios pagos de alivio económico, conocidos como cheques de estímulo. Uno de los más importantes fue el del Crédito de Reembolso de Recuperación de US$1,400. Pero había una condición: para recibirlo, era necesario presentar una declaración de impuestos correspondiente al año 2021. Quienes no lo hicieron en su momento, aún tienen una última oportunidad de ponerse al día.

Y aunque parezca increíble, muchas personas nunca cobraron ese cheque. Algunos no sabían que calificaban, otros pensaron que no era necesario declarar porque no tenían ingresos o impuestos adeudados. Sin embargo, como explica Kevin Thompson, fundador de 9i Capital Group, este crédito es reembolsable, lo que significa que incluso si no debías impuestos, igual podrías recibir el dinero. “Ese es el poder de los créditos reembolsables: te devuelven dinero real, no solo reducen lo que debes”, señaló a Newsweek.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) es la instancia federal del Gobierno de los Estados Unidos encargada de la recaudación fiscal y del cumplimiento de las leyes tributarias. (Foto: AFP) ×

¿CÓMO SE PUEDE RECLAMAR ESTE CHEQUE DE ESTÍMULO?

Para reclamarlo, basta con presentar la declaración de impuestos del 2021 antes del 15 de abril. Necesitarás tu formulario W-2 u otros comprobantes de ingresos de ese año. Si ya habías declarado pero olvidaste marcar el Crédito de Reembolso de Recuperación, también puedes corregirlo y recuperar el pago pendiente. El IRS estima que hay más de mil millones de dólares sin reclamar flotando en el sistema, esperando ser solicitados.

El monto exacto que podrías recibir depende de tu ingreso bruto ajustado en 2021. Si ganaste menos de US$75,000 como persona soltera o US$150,000 como pareja casada, podrías calificar para recibir los US$1,400 completos. El pago se entregará mediante depósito directo si usaste esa opción al declarar en 2024, o mediante un cheque en papel si no.

El IRS dijo que más de 1,1 millones de estadounidenses tienen reembolsos por un valor de más de mil millones de dólares en conjunto (Foto: AFP) ×

“Si bien es inconcebible para millones de estadounidenses que recibieron cheques de estímulo durante la pandemia, todavía hay un pequeño grupo de contribuyentes que calificaron para los pagos y nunca los recibieron”, afirmó Alex Beene, instructor de educación financiera a Newsweek.

No se trata solo del cheque de estímulo. Al declarar impuestos del 2021, también podrías acceder a otros créditos fiscales no reclamados. Esto incluye reembolsos por exceso de retención de impuestos o beneficios como el Crédito Tributario por Hijos. Es una oportunidad para revisar y asegurarse de que el Tesoro no se quede con un dinero que podría ser tuyo.