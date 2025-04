Si eres inmigrante en Estados Unidos y quieres trabajar de manera tranquila, sin temer redadas migratorias, debes tramitar el Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) a través de la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

Este documento sirve para que los empleadores estadounidenses puedan asegurarse que todos sus empleados, independientemente de su ciudadanía u origen nacional, estén autorizados para trabajar en Estados Unidos. Según la categoría de inmigración, el permiso laboral será válido por 1 o 2 años. Además, debes saber que el gobierno proporciona, dependiendo el caso, una ampliación automática de hasta 540 días.

¿QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR UN PERMISO DE TRABAJO EN ESTADOS UNIDOS?

De acuerdo con Uscis, necesitas tramitar un Documento de Autorización de Empleo (EAD, sigla en inglés) o permiso de trabajo, en estos casos:

Asilados

Refugiados

Personas con libertad condicional o con acción diferida

Titulares de visas específicas, como la no inmigrante U

Personas con solicitudes en trámite para la residencia permanente o el asilo.

Personas con solicitudes de ajuste de estatus.

NOTA: Debes saber que no es necesario solicitar un EAD si eres residente permanente . Tampoco si tienes un estatus de no inmigrante que le autoriza a trabajar para un empleador específico en virtud de su estatus (por ejemplo, si es un no inmigrante H-1B, L-1B, O o P).

Imagen del permiso de trabajo EAD (Foto: Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración/ Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

¿CÓMO SOLICITAR EL PERMISO DE TRABAJO (EAD)?

Para pedir su tarjeta de permiso de trabajo en Estados Unidos (EAD), debes hacer lo siguiente:

Completa el Formulario I-765, solicitud de autorización de empleo.

Revisa cuidadosamente las instrucciones del formulario.

Paga la tarifa de procesamiento correspondiente.

NOTA: Si el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) aprueba tu solicitud, te enviará su tarjeta EAD por correo o, en algunos casos, es posible que debas recogerla en persona.

Debes tramitar el Documentos de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) a través de la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) (Foto: AFP)

¿CUÁL ES EL COSTO DEL FORMULARIO PARA PEDIR EL EAD?

A partir del 1 de abril de 2024, la tarifa para presentar el Formulario I-765 es de US$520 si se presenta en papel y US$470 si se presenta en línea. Sin embargo, hay exenciones de tarifa en el caso.