Si todavía no has actualizado tu licencia de conducir a una Real ID y vives en el estado de Nueva Jersey, el tiempo corre en tu contra. A partir del 7 de mayo, todos los viajeros en Estados Unidos deberán contar con una Real ID para abordar vuelos nacionales o, en su defecto, presentar un pasaporte. A continuación, te contaremos cómo puedes obtener esta identificación y cuál es la hora en que habilitan nuevas citas.

Para obtener tu Real ID, primero deberás agendar una cita a través del sitio web de la Comisión de Vehículos Motorizados (MVC). Si tu licencia vence en los próximos tres meses, puedes actualizarla al mismo tiempo que la renuevas. Pero si aún faltan más de tres meses para su vencimiento, deberás buscar una cita específica para la actualización de la Real ID.

Sin embargo, conseguir una cita no es tan fácil como parece. Según un informe reciente, al verificar la disponibilidad en línea, no se encontró ni una sola cita para actualizar a una Real ID sin renovación en todo el estado. Esto ha generado preocupación entre los residentes que necesitan la nueva identificación antes de la fecha límite.

REAL ID busca mejorar la confiabilidad y precisión de las licencias de conducir y tarjetas de identificación (Crédito: U.S. Department of Homeland Security / Freepik / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

¿A QUÉ HORA HABILITAN NUEVAS CITAS PARA OBTENER LA REAL ID?

Un portavoz de MVC le dijo a CBS News New York que cada día, a las 7:00 a.m., se liberan aproximadamente 3,000 nuevas citas para la Real ID. Además, la agencia monitorea constantemente la disponibilidad y reajusta los horarios para satisfacer la creciente demanda. Como parte de estos esfuerzos, recientemente se agregaron 36,000 nuevas citas para quienes no requieren renovación de licencia.

Para aumentar tus posibilidades de conseguir una cita, se recomienda verificar diariamente a primera hora de la mañana y estar atento a los anuncios oficiales sobre la disponibilidad de nuevos espacios.

Si aún no tienes una licencia de conducir de Nueva Jersey, puedes obtener una Real ID mediante una cita para identificación de no conductor. También, si te has mudado recientemente al estado, puedes tramitarla en una cita de transferencia de licencia. Por otro lado, los nuevos conductores pueden obtener la Real ID después de aprobar su examen práctico de manejo sin necesidad de cita previa.

Real ID se puede tramitar en el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de cualquier estado (Crédito: AFP)

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA REAL ID?

Thomas Carter, director de seguridad federal de TSA en Nueva Jersey, destaca que la Real ID es una forma de identificación mejorada que garantiza mayor seguridad al volar. Este documento proporciona un alto grado de confianza de que la persona que figura en la licencia es realmente quien dice ser.

El requisito de la Real ID debía implementarse hace varios años, pero la pandemia de COVID-19 provocó sucesivos retrasos. Ahora, con la fecha definitiva a solo unas semanas de distancia, es esencial que todos los viajeros se preparen con anticipación.