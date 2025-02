Tras años de preparación y múltiples retrasos, la fecha límite para obtener la Real ID está por llegar (7 de mayo) y los residentes de Nueva Jersey que aún no lo han tramitado podrían enfrentar dificultades para sacar una cita con la Comisión de Vehículos Motorizados. Toda persona mayor de 18 años tendrá que presentar este documento para viajar a destinos nacionales y entrar a edificios federales, una vez termine el plazo.

Con la fecha cada vez más cerca, la Comisión de Vehículos Motorizados (MVC, por sus siglas en inglés) ha visto una alta demanda, según confirmó el portavoz William Connolly a Patch. De acuerdo al representante de la oficina, más de 1,2 millones de residentes de Nueva Jersey ya han obtenido una licencia o tarjeta de identificación que cumple con los requisitos de Real ID.

Cualquier persona que posea una licencia de conducir en Nueva Jersey puede actualizarla a un Real ID al momento de renovarla o mediante una cita programada para no renovación. Aquellos que no cuenten con una licencia estándar de Nueva Jersey podrán obtener su Real ID a través de una cita para no conductores o, si se han mudado recientemente, mediante una cita para transferencia de licencia de otro estado.

La Real ID será necesaria para abordar vuelos comerciales dentro de EE. UU. (Crédito: U.S. Department of Homeland Security / AFP / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

CITAS COPADAS PARA SACAR LA REAL ID EN NUEVA JERSEY

Es importante recalcara que todas las citas se reservan a través del programador MVC. Si solo necesita actualizar su documento a una Real ID, puede programar una cita en línea. Sin embargo, a partir del martes, no hay reservas disponibles hasta el 19 de mayo. Algunas personas pueden tener suerte y buscar en el sistema cuando la cita de otro haya sida cancelada, pero no es seguro.

“Si un cliente no puede asistir a su cita, le pedimos que la cancele o reprograme para que el espacio de la cita pueda abrirse para atender a otra persona”, explicó Connolly. La unidad móvil del MVC también puede tener citas, pero no hay ningún espacio disponible.

¿CUÁL ES AL ÚNICA FORMA DE SACAR UNA CITA ANTES DE LA FECHA LÍMITE

La única forma disponible y más segura en estos momentos de sacar su Real ID es si la persona necesita renovar su licencia o identificación de no conductor en los próximos tres meses, ya que hay miles de citas disponibles en línea y pueden actualizar sus identificaciones al momento de renovarlas.

Connolly dijo que MVC agregó 36,000 citas de no renovación a principios de este mes, y actualmente está agregando alrededor de 3,000 nuevas citas cada día en su programador en línea para ayudar a hacer frente a la demanda. Ojo que las citas se programan para un período de 90 días.

“El MVC monitorea continuamente la disponibilidad de citas y agregará y reasignará citas regularmente para satisfacer mejor la demanda de servicios específicos”, agregó en diálogo con Patch.

¿QUÉ DOCUMENTOS NECESITO PARA SACAR LA REAL ID EN NUVA JERSEY?

Para obtener una Real ID en Nueva Jersey, debes traer lo siguiente:

Dos comprobantes de domicilio residencial

Un comprobante de número de Seguro Social

Seis puntos de identificación (un pasaporte estadounidense o un certificado de nacimiento cuentan para cuatro puntos; los formularios de identificación de un punto incluyen un diploma de escuela secundaria, tarjeta de seguro social, estado de cuenta bancario/cooperativa de crédito, tarjeta de débito, declaración de impuestos a la propiedad y más).

Una Real ID cuesta $35, mientras que una licencia o identificación estándar de Nueva Jersey cuesta $24 dólares.

La Real ID es importante para los que desean acceder a ciertos servicios y viajes dentro de EE. UU. (Crédito: Crédito: U.S. Department of Homeland Security / Freepik / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)