La documentación Real ID es una forma de identificación que tiene un impacto significativo en las personas que viajan dentro de los Estados Unidos. A partir del 7 de mayo de 2025, el gobierno federal comenzará a exigir esta identificación para abordar vuelos nacionales, ingresar a edificios federales y acceder a bases militares. La documentación se convierte en un requisito indispensable para aquellos que no deseen usar un pasaporte vigente como forma de identificación en estos casos.

Aunque en Pensilvania, el Real ID es opcional, se recomienda a los residentes solicitarlo si planean viajar en avión dentro del país o ingresar a lugares federales, ya que si no lo tienen, necesitarán un pasaporte vigente para realizar estas actividades. Es importante resaltar que no es necesario obtener esta tarjeta si solo necesitas la licencia de conducir o la identificación personal para fines no relacionados con el acceso a lugares federales o vuelos.

Para quienes no están familiarizados con el proceso, el Real ID es una tarjeta de identificación con foto o una licencia de conducir que cumple con los requisitos federales. A continuación, te proporcionamos todos los detalles que necesitas saber sobre cómo obtenerlo, los costos involucrados y los documentos requeridos para completar la solicitud en Pensilvania.

¿CUÁNTO CUESTA OBTENER EL REAL ID EN PENSILVANIA?

El costo de obtener el Real ID depende de cómo se solicite. A continuación, te especificamos los costos más comunes:

Real ID como licencia de conducir no comercial:

Costo del Real ID: US$30

Costo de renovación de la licencia: US$39.50

Costo total: US$69.50

Real ID como identificación personal:

Costo del Real ID: US$30

Costo de renovación de la identificación: US$42.50

Costo total: US$72.50

La fecha de vencimiento del Real ID incluirá el término restante de la licencia de conducir o identificación personal, con una adición de cuatro años válidos para la tarjeta Real ID. Es importante tener en cuenta que la tarjeta Real ID es válida por un período de cuatro años, lo cual afecta el costo total dependiendo de si es solicitada como licencia o solo como identificación.

Las identificaciones con Real ID se caracterizan por tener una estrella en el extremo superior derecho (Fuente: iStock)

¿QUÉ DOCUMENTOS SE NECESITA?

Para obtener el Real ID en Pensilvania, deberás presentar ciertos documentos. A continuación, te indicamos los principales requisitos:

1. Prueba de identidad:

Certificado de nacimiento de EE. UU. (incluyendo Puerto Rico) validado por una agencia gubernamental (no se aceptan certificados de nacimiento del hospital).

Pasaporte válido de EE. UU.

Certificado de ciudadanía estadounidense (Formulario N-560 o N-561).

Informe consular de nacimiento en el extranjero (Formulario FS-240, DS-1350 o FS-545).

Certificado de naturalización (Formulario N-550 o N-570).

Tarjeta de autorización de empleo vigente (Formulario I-766 o I-688B).

Tarjeta de residente o Green Card validada por el DHS.

Pasaporte extranjero vigente con visa estadounidense y I-94.

2. Prueba del número de Seguro Social:

Tarjeta de Seguro Social.

Formulario W-2 o 1099.

3. Prueba de residencia en Pensilvania:

Contrato de arrendamiento, factura de servicios públicos, o estado de cuenta bancaria reciente con tu nombre y dirección.

4. Prueba del nombre legal o cambio de nombre (si aplica):

Documentos legales que validen cualquier cambio de nombre, como una orden judicial o certificado de matrimonio.

¿PUEDO SOLICITAR LA REAL ID EN LÍNEA?

Sí, puedes comenzar el proceso de solicitud en línea en Pensilvania, pero aún deberás ir a un centro de licencias para completar el trámite. Si decides solicitarlo en línea, necesitarás: