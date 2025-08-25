El gobierno de Donald Trump aplicará el recorte de impuestos más grande en una década para millones de estadounidenses, de acuerdo con el plan fiscal del “Gran y hermoso proyecto de ley” (OBBBA) aprobado en julio de 2025. Según un reciente análisis de la Tax Foundation, el ahorro promedio en 2026 será de US$3,752 por contribuyente individual, en comparación con la legislación anterior.

Este recorte supone una inyección directa al bolsillo del ciudadano, permitiéndole afrontar costes de vida, ahorrar más, invertir o destinar recursos extra al consumo. Se incluye un impuesto menor sobre la renta, deducciones ampliadas por hijos, beneficios por horas extra y propinas, y un nuevo tope temporal para deducciones estatales y medidas locales. La Tax Foundation estima que, además del alivio fiscal, el plan permitirá la creación de más de 900,000 nuevos empleos a largo plazo.

¿QUÉ SIGNIFICA EL RECORTE DE IMPUESTOS APROBADO POR TRUMP?

Un recorte promedio de US$3,752 en impuestos para 2026 significa que, gracias a la reforma fiscal OBBBA de Trump, la mayoría de los contribuyentes pagarán esa cantidad menos al hacer su declaración federal el próximo año.

Esto se traduce en más dinero disponible directamente en el bolsillo: podrás ahorrar, gastar o invertir ese excedente durante el año fiscal, al reducirse la cantidad que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) retiene de tus ingresos. El ahorro será mayor para quienes viven en estados o condados de ingresos altos o con buena estructura fiscal, y algo menor en zonas rurales o con menos deducciones disponibles.

Además del alivio inmediato, este recorte puede facilitar el pago de deudas, potenciar el consumo familiar y ayudar con metas de ahorro o inversión. Sin embargo, el monto exacto dependerá de tus ingresos, deducciones y lugar de residencia, por lo que el impacto será diferente para cada persona en Estados Unidos, detalla una artículo de la Casa Blanca.

El recorte tributario promedio será de US$3,752 promedio para 2026 (Foto: Diseñado por Freepik) / EUGENIU FRIMU

¿QUÉ ESTADOS TENDRÁN MAYOR RECORTE DE IMPUESTO EN 2026?

El estudio demuestra que el impacto de la OBBBA no será igual para todos: algunas regiones verán beneficios significativamente más altos que otras. Los tres estados líderes en recorte promedio de impuestos son:

Wyoming: US$5,375 por contribuyente en 2026

US$5,375 por contribuyente en 2026 Washington: US$5,372

US$5,372 Massachusetts: US$5,139.

Estos estados se destacan por su alta proporción de contribuyentes con ingresos elevados y grandes deducciones fiscales. En contraste, los residentes de Virginia Occidental (US$2,503) y Mississippi (US$2,401) obtendrán los menores recortes nacionales.

El monto del recorte tributario depende del estado y de las declaraciones de cada contribuyente (Foto: Diseñado por Freepik)

¿QUÉ CONDADOS TENDRÁN LOS RECORTES TRIBUTARIOS MÁS ALTOS EN 2026 EN EE.UU.?

Las mayores reducciones de impuestos no solo se distribuyen por estado, sino por condado. El informe de Tax Foundation incorpora una variación geográfica importante:

Condado de Teton, Wyoming: recorte promedio de US$37,373

Condado de Pitkin, Colorado: US$21,363

US$21,363 Condado de Summit, Utah: US$14,537

Estos condados son hogares de comunidades turísticas de montaña y propietarios de negocios con altos ingresos. Por el contrario, condados rurales como Loup, Nebraska, verán recortes tan bajos como US$824 por persona.

AHORRO FISCAL IMPACTARÁ EN EL EMPLEO

Más allá del ahorro inmediato, el informe de Tax Foundation estima que la OBBBA impulsará la generación de empleo: aproximadamente 938,000 nuevos trabajos equivalentes a tiempo completo en todo el país desde California hasta Vermont. Sin embargo, el estudio también señala preocupaciones por la distribución desigual de beneficios y el potencial incremento del déficit fiscal, así como el impacto indirecto en programas sociales.

