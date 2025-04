El martes 22 de abril, la ciudad de Pomona, California, fue testigo de una escena que muchos han calificado como dolorosa e inaceptable: entre 13 y 20 jornaleros fueron arrestados por agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP) mientras esperaban trabajo frente a una tienda Home Depot. Al grito de “¡La Migra fuera de Pomona!”, líderes comunitarios y defensores de los derechos laborales alzaron la voz para denunciar lo que consideran una injusticia flagrante contra personas trabajadoras que solo buscan ganarse la vida.

BUSCABAN TRABAJO Y QUEDARON DETENIDOS

La redada ocurrió entre las 8:30 y 9:00 de la mañana, cuando varios vehículos de la Patrulla Fronteriza llegaron al Home Depot ubicado en la 2707 S Towne Avenue. Ahí, diariamente, decenas de hombres llegan desde temprano para ofrecer su fuerza de trabajo. Ese martes, en lugar de oportunidades laborales, encontraron esposas, patrullas y temor. “Esto es inmoral, es equivocado y debería ser un crimen”, denunció Alexis Teodoro, del Pomona Economic Opportunity Center.

“Estamos hablando de padres, hermanos, seres humanos que vienen todos los días a trabajar con dignidad”, añadió Teodoro. La pregunta en el aire fue inevitable: ¿Quién alertó a las autoridades migratorias? Ante la consulta a la gerenta del establecimiento, la respuesta fue ambigua: “no podemos confirmar ni negar”. La falta de claridad solo aumentó el desconcierto y la indignación entre los presentes.

La redada ocurrió en el Home Depot localizado en el 2707 S Towne Avenue en Pomona (Foto: AFP) ×

MUCHA TRISTEZA Y DESCONSUELO

Carlos, un jornalero que llegó en su bicicleta justo cuando ocurría la redada, no pudo contener las lágrimas. “Vi cómo se llevaban a mis compañeros. Me siento triste. Somos gente honrada que quiere trabajar, no hacer daño a nadie”, dijo entre sollozos. Su súplica resonó como un eco desgarrador: “¡Paren, por favor! El sol sale para todos. Queremos ganarnos la vida honradamente”.

La solidaridad no tardó en manifestarse. Pablo Alvarado, de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), se dirigió al grupo con un mensaje claro: “No están solos. Ser jornalero es un honor, no un crimen. Ustedes levantan esta ciudad con sus manos, desafiando sol, lluvia, y a veces hasta la indiferencia”. Alvarado también exigió a Home Depot que se pronuncie públicamente sobre su conocimiento o participación en el operativo.

“Esos jardines verdes, esas construcciones que embellecen nuestras calles, llevan la marca del trabajo jornalero”, recalcó. Recordó también que reconstruir ciudades después de desastres como los incendios en Los Ángeles sería imposible sin la mano de obra inmigrante, tanto documentada como indocumentada. “¡Ya basta de hipocresía!”, exclamó.

Protestas contra redadas en Home Depot de Pomona, California (Foto: AFP) ×

AYUDA LEGAL PARA LOS AFECTADOS

La situación dejó a muchas familias sumidas en la incertidumbre. Por ello, los líderes comunitarios habilitaron el número 909-361-4588 para ofrecer asistencia legal a los afectados. “Pedimos que se comuniquen con nosotros, vamos a apoyar a cada familia”, insistieron.

En medio de la tensión, la abogada de migración Jessica Karp aprovechó para recordar algo crucial: conocer y ejercer los derechos legales. “No importa tu estatus, tienes derecho a guardar silencio, a no responder preguntas sin un abogado presente, y a no firmar documentos que no entiendas”, explicó. También recalcó que la inmigración no puede ingresar a una casa sin una orden judicial válida.