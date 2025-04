El pasado 22 de abril inició como cualquier otro día para Martin Majin León. Aquel martes, el barbero de Pomona llegó temprano a su negocio, como lo ha hecho durante casi 20 años. Pero esa rutina fue interrumpida bruscamente. Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que una furgoneta y un todoterreno lo rodearon. Agentes federales con armas en mano descendieron rápidamente y lo encañonaron sin previo aviso. A unos pasos de su barbería, Martin fue arrestado por funcionarios de inmigración de Estados Unidos, marcando el inicio de una pesadilla inesperada.

MARTÍN NO ERA UN DESCONOCIDO EN LA COMUNIDAD

Como propietario de una barbería en la avenida Holt, había ganado el cariño y respeto de sus vecinos, clientes y amigos. No era solo el barbero de confianza: era un padre, un esposo y un trabajador incansable que había construido su vida en California durante más de 39 años. “Lo acorralan a punta de pistola y se entrega”, dijo su hijo, Miguel Majin, en una conferencia de prensa. “Creo que no es necesario usar armas. Mi padre no es un delincuente”, agregó.

Protestas contra las redadas a migrantes en Estados Unidos (Foto: AFP) ×

El arresto ocurrió la misma mañana en que un grupo de jornaleros fue detenido en una redada cerca de un Home Depot, también en Pomona. Testigos grabaron en video cómo varios vehículos sin identificación oficial se desplegaron en el lugar, deteniendo a nueve personas más, muchos de ellos trabajadores informales. Mientras los defensores de derechos de los inmigrantes se manifestaban frente a la tienda, la familia de Martin intentaba descubrir dónde se encontraba.

Durante más de 30 horas, Martin estuvo incomunicado. Fue llevado primero a Indio, luego a El Centro y finalmente a Riverside, sin que su familia supiera nada. “No me dieron la oportunidad de contactarlos y no me dieron ninguna explicación inmediata”, escribió en una carta que Miguel leyó en la conferencia de prensa. “He vivido aquí casi toda mi vida. Pago impuestos. Contribuyo cada día. ¿Por qué tratarme como a un criminal?”, apuntó.

Activistas proinmigrantes y líderes electos protestan en contra de los arrestos hechos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (Foto: AFP) ×

EL BARBERO FUE LIBERADO DE CUSTODIA

El miércoles, su familia pudo recuperarlo después de que fue liberado de un tribunal de Riverside. Aunque Martin admitió haber sido deportado a inicios de los 2000, afirmó no tener nada que ocultar. “Quiero ser claro: estoy cooperando plenamente con el proceso legal y confío en que el tribunal considerará los hechos de la vida que he construido aquí en Estados Unidos”, declaró. Su familia ha comenzado a buscar asesoría legal y se prepara para su próxima audiencia programada para el 29 de mayo.

El operativo, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), iba dirigido a un individuo con una orden de arresto vigente. Sin embargo, aprovecharon la intervención para detener a otros inmigrantes indocumentados, algunos con antecedentes penales. Pero el caso de Martin plantea una pregunta más profunda: ¿hasta qué punto se justifican las tácticas agresivas en operativos migratorios, sobre todo cuando involucran a miembros integrados en la comunidad?

Lo que más duele, dicen los Majin, es la forma. La humillación pública, el miedo sembrado, la violencia innecesaria. “Mi padre no es un peligro para nadie”, insistió Miguel. La comunidad de Pomona también lo sabe. Durante los días siguientes, vecinos y clientes se acercaron a mostrar su apoyo. Para muchos, Martin representa el sueño americano que ahora se ve amenazado por procedimientos que parecen olvidar la humanidad detrás del estatus migratorio.