En tiempos donde muchas cadenas minoristas optan por cerrar tiendas y recortar operaciones, Ross Dress for Less toma un camino opuesto: el del crecimiento agresivo. La tienda de descuentos inició el 2025 con fuerza, inaugurando 16 nuevas tiendas en 14 estados de Estados Unidos. Y esto es solo el comienzo. La cadena ha trazado un plan ambicioso que contempla un total de 90 nuevas ubicaciones este año, reafirmando su lugar como el gigante del ahorro inteligente.

¿DÓNDE ESTARÁN UBICADAS LAS NUEVAS TIENDAS DE ROSS?

De esas 90 aperturas, 80 corresponderán a tiendas Ross Dress for Less, mientras que las otras 10 serán de su marca hermana, dd’s DISCOUNTS. Esta ofensiva comercial busca acercar aún más sus atractivas ofertas a consumidores que priorizan el precio, sin sacrificar la calidad. En una economía donde cada dólar cuenta, Ross responde con más presencia y más opciones.

Ross Dress for Less sigue siendo líder en ofrecer productos de marca a precios bajos (Foto: EFE) ×

La expansión tiene un enfoque estratégico. Según Richard Lietz, vicepresidente ejecutivo de Desarrollo Inmobiliario, Ross ha puesto la mira en estados con alta densidad poblacional pero poca presencia previa de la marca. Connecticut, Minnesota, Nueva Jersey y Nueva York encabezan la lista de nuevos mercados para Ross. Por su parte, dd’s DISCOUNTS extiende su huella en California, Georgia y Texas, estados con fuerte dinamismo económico y diversidad demográfica.

Con más de 2,200 tiendas operando actualmente —1,847 Ross Dress for Less y 358 dd’s DISCOUNTS— la compañía está presente en 44 estados, además de Washington D.C. y Guam. Pero el objetivo final es aún más ambicioso: alcanzar las 2,900 tiendas Ross y 700 dd’s en el futuro cercano. Un crecimiento que no solo habla de una buena salud financiera, sino de una sintonía clara con los hábitos actuales de consumo.

Ross Dress For Less es una tienda que vende artículos a bajo precio en Estados Unidos (Foto: EFE) ×

¿CÓMO ROSS AVANZA MIENTRAS OTRAS CADENAS RETROCEDEN?

La respuesta es sencilla: la gente necesita ahorrar. Con una inflación que ha impactado el poder adquisitivo de millones de hogares, Ross se posiciona como la respuesta ideal para quienes buscan marcas conocidas a precios irresistibles. La cadena ha sabido leer la demanda y ahora busca posicionarse en zonas donde antes no tenía presencia o esta era limitada.

Hasta ahora, Ross ha cumplido con la apertura de 16 tiendas Ross y 3 dd’s DISCOUNTS en lo que va del año, y promete continuar sorprendiendo al anunciar nuevas ubicaciones en los próximos meses. Aunque las direcciones exactas aún no se han revelado, los consumidores ya esperan con entusiasmo la llegada de estas nuevas tiendas a sus comunidades.

La fórmula del éxito de Ross es clara: moda, hogar, calzado y más, todo con descuentos que desafían al retail tradicional. Mientras algunos ven el panorama del comercio minorista con preocupación, Ross ve una oportunidad para brillar, ampliando su alcance y fortaleciendo su vínculo con los clientes que hacen fila por encontrar verdaderas gangas.

