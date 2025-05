Si alguna vez has sentido que tus compras del supermercado parecen una segunda hipoteca, créeme que no estás solo. Entre los precios que no dejan de subir y la lista de compras que nunca termina, uno empieza a buscar formas de ahorrar sin sacrificar calidad. Personalmente, llevo años buscando esas pequeñas victorias en el día a día que hacen una gran diferencia en el bolsillo, y una de mis favoritas —especialmente cuando se acercan las reuniones familiares y las parrilladas del verano— es aprovechar las buenas ofertas de membresías en clubes como Sam’s Club.

Y hablando de eso, justo hace unos días me topé con una promoción que me pareció demasiado buena como para no compartirla, especialmente si sé que te puede ahorrar unos cuantos dólares que podrías gastar mejor en otras cosas (como en ese helado artesanal que tanto te gusta).

MEMBRESÍA DE SAM’S CLUB POR SOLO US$20

Así que vamos al grano. Desde ahora y hasta el lunes 12 de mayo, Sam’s Club está ofreciendo su membresía básica (la Club) por tan solo US$20 al año, lo que representa un descuento del 60% respecto al precio normal de US$50. Lo mejor es que es una oferta para nuevos miembros, lo cual es perfecto si nunca te has animado a probar este tipo de clubes o si llevas tiempo pensando en unirte.

La inversión se paga sola en cuestión de semanas, especialmente si compras en volumen o tienes una familia numerosa. Entre snacks, productos de limpieza y hasta medicamentos, todo cuesta menos que en la mayoría de los supermercados convencionales. Y si te preparas para el Día de los Caídos o el 4 de julio, créeme, esta membresía va a ser tu mejor aliada.

¿Qué incluye la membresía Club?

Con esta oferta de US$20, obtienes la membresía Club, que incluye una tarjeta para ti y una tarjeta de cortesía para alguien más en tu hogar. También puedes añadir hasta ocho personas más por US$45 cada una, por si quieres hacer una especie de mini cooperativa familiar o con amigos. Además, tienes acceso a:

Precios exclusivos solo para socios.

Ahorros instantáneos en cientos de productos.

El famoso Scan & Go, que te permite escanear y pagar desde el celular sin hacer filas.

Recogida en la acera (ideal si no quieres bajarte del carro).

Garantía de satisfacción 100%, lo que siempre da tranquilidad.

Sam's Club está ofreciendo un enorme descuento en sus mebresías (Foto: Sam's Club) ×

¿Y QUÉ PASA CON LA MEMBRESÍA PLUS?

Ahora, si eres de los que hacen muchas compras o simplemente quieres aún más beneficios, también hay una oferta para la membresía Plus. Normalmente cuesta US$110 al año, pero por tiempo limitado la puedes obtener por US$60. Esta versión te da un 2% de recompensas en efectivo en muchas de tus compras, envío gratis en la mayoría de productos, acceso a la tienda más temprano y descuentos en la farmacia y la óptica. Yo empecé con la básica, pero después de un año me pasé a la Plus porque realmente se ajustaba más a mis hábitos.

Solo tienes que ingresar al sitio web de Sam’s Club antes del 12 de mayo y seguir los pasos para registrarte como nuevo miembro. Asegúrate de seleccionar la membresía correcta y confirmar que te estén aplicando el precio promocional. Y un consejo de alguien que ya pasó por esto: guarda el correo de confirmación y descarga la app de inmediato para poder usar Scan & Go, que honestamente, te cambia la experiencia de compra.

¡No te pierdas los temas de interés en Estados Unidos! Únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VbAoWFr2f3EPZUb10q0H