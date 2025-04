Un camionero se llevó una gran sorpresa al ganar $50,000 después de comprar un boleto de Powerball durante una de sus rutas. El premio llegó gracias al sorteo Double Play, una modalidad adicional en la que se reutilizan los mismos números del sorteo principal para tener otra oportunidad de ganar.

El ganador explicó que suele comprar boletos de lotería en los distintos estados que atraviesa mientras trabaja. “He ganado pequeñas cantidades antes, lo justo para pagar la cena, ¡pero nunca algo como esto!”, contó emocionado.

El boleto ganador fue adquirido en el Travel Center of America, ubicado en Strafford, Missouri, el pasado 7 de abril. Allí, hizo una parada breve y decidió probar suerte una vez más, sin imaginar el resultado que obtendría.

Un camionero se llevó $50,000 después de comprar un boleto de Powerball durante una de sus rutas. (Foto: Francine Orr / Getty Images) ×

Tras confirmar su premio, llamó a su hijo y a su nuera para compartir la noticia, pero al principio no le creyeron. “Les mandé una foto de la bolsa de la Lotería que me dieron. Mi hijo me dijo: ‘¡Esta vez sí que te la estás jugando!’”, recordó entre risas.

El sorteo Double Play ofrece premios de hasta $10 millones y se realiza justo después del sorteo principal de Powerball, usando los mismos números que el jugador haya elegido. Es una opción que cada vez más personas eligen por la posibilidad de ganar sin pagar mucho más.

Según datos de la Lotería de Missouri, solo en el condado de Greene, los jugadores han ganado más de $49,4 millones en premios. Además, más de $19,1 millones generados por la lotería fueron destinados a apoyar programas educativos en la región.

El sorteo Double Play ofrece premios de hasta $10 millones y se realiza justo después del sorteo principal de Powerball. (Foto: SAUL LOEB / AFP) ×

Cómo jugar Powerball

Jugar Powerball es bastante sencillo. Aquí te explico los pasos básicos y el costo:

Cómo jugar:

Elige tus números: Debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas. Luego, elige un número entre el 1 y el 26 para la Powerball roja.

Compra tu boleto: Puedes comprar tus boletos en establecimientos autorizados de lotería. También existe la opción de que la máquina seleccione los números al azar por ti, esto se llama “Quick Pick”.

Opción Power Play: Por un costo adicional, puedes agregar la opción “Power Play”. Esta opción puede multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Un boleto de Powerball básico cuesta $2 por jugada. (Foto: Giorgio Viera / AFP) ×

Cuánto cuesta: