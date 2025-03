Elegir cuándo reclamar los beneficios del Seguro Social y pasar a ser jubilado es una de esas decisiones clave que puede afectar a la seguridad financiera de cualquier trabajador al momento del retiro. Sabemos que este paso es importante, ya que puede marcar una diferencia sustancial en los pagos mensuales, lo que nos lleva a un escenario en el que cada año de espera tiene un impacto real en las finanzas a largo plazo. La pregunta es, ¿cuál es el mejor momento para comenzar a recibir estos beneficios?

Existen múltiples factores a considerar, como la salud personal, las necesidades económicas inmediatas, o incluso los planes a futuro. Sin embargo, si analizamos los beneficios en función de la edad en la que decidas empezar a recibirlos, los números pueden ser reveladores, así que no dudes en seguir leyendo, ya que te presentaré más detalles acerca de los pagos en tres momentos clave: a los 62, 65 y 70 años.

La Administración del Seguro Social (SSA) se encarga del pago de las pensiones para los jubilados (Foto: AFP)

BENEFICIOS DEL SEGURO SOCIAL SEGÚN LA EDAD

Conforme nos acercamos a la tan ansiada y temida edad de jubilación, una de las principales preguntas es, ¿cuánto dinero puedo esperar recibir del Seguro Social? La respuesta varía considerablemente dependiendo de cuándo decidas solicitar tus beneficios. La fórmula de la SSA ajusta los pagos con base en la edad de inicio y el historial de ingresos a lo largo de tu vida laboral. Aquí te explico con mayor detalle el depósito promedio que se llevan las personas en base a su decisión:

A los 62 años: Los jubilados reciben un promedio de US$1,342 al mes. Esta es la opción más temprana, pero es importante recordar que los pagos son más bajos porque estás accediendo a una parte de los beneficios totales. Es un pago reducido, alrededor del 77% de lo que recibirías si esperas hasta los 70.

Los jubilados reciben un promedio de US$1,342 al mes. Esta es la opción más temprana, pero es importante recordar que los pagos son más bajos porque estás accediendo a una parte de los beneficios totales. Es un pago reducido, alrededor del 77% de lo que recibirías si esperas hasta los 70. A los 65 años: Si decides esperar hasta unos cuantos años más, el pago promedio mensual sube a US$1,611. Este es un buen equilibrio, ya que permite a las personas comenzar a recibir sus beneficios antes de los 70, pero con una cantidad más alta que la que obtendrías a los 62 años.

Si decides esperar hasta unos cuantos años más, el pago promedio mensual sube a US$1,611. Este es un buen equilibrio, ya que permite a las personas comenzar a recibir sus beneficios antes de los 70, pero con una cantidad más alta que la que obtendrías a los 62 años. A los 70 años: Si puedes esperar hasta los 70, el beneficio aumenta considerablemente. Los jubilados en esta edad reciben un promedio de US$2,148 al mes. Es el monto más alto, un incremento de aproximadamente un 60% más que a los 62 años. Este es el escenario óptimo, según muchos expertos, ya que cada año adicional que esperes para reclamar tus beneficios puede aumentar el pago en un 8% anual.

¿POR QUÉ ESPERAR HASTA LOS 70?

Es natural preguntarse, ¿vale la pena esperar hasta los 70 años para comenzar a recibir estos beneficios? La respuesta depende de tu situación personal, pero en términos generales, la paciencia tiene ventajas significativas. Según estudios, como el realizado por el National Bureau of Economic Research, más del 90% de los trabajadores entre 45 y 62 años terminarían recibiendo más si esperan hasta los 70. Esto se debe a que el aumento anual de aproximadamente 8% puede acumularse considerablemente con el tiempo.

El punto es que, si tienes la posibilidad de esperar, podrías estar mejor preparado financieramente para tu jubilación a largo plazo. Claro, no todo el mundo puede esperar, y eso está bien. Si tienes necesidades financieras inmediatas o si sientes que no vivirás muchos años después de los 75, comenzar a recibir tus pagos más temprano puede ser la mejor opción. Pero, si tienes salud y la posibilidad de esperar, no descartes el poder de esos pagos más altos.