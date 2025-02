Una serie de declaraciones sobre el Sistema de Seguridad Social de Estados Unidos han captado la atención pública. Específicamente, figuras como el presidente Donald Trump y el multimillonario Elon Musk han difundido afirmaciones en las que sugieren que millones de personas fallecidas, particularmente aquellas mayores de 100 años, estarían recibiendo pagos de la SSA. Estas palabras, aunque alarmantes, han sido desmentidas por los datos oficiales y un análisis más profundo de los sistemas involucrados. Sin embargo, el tema ha tomado relevancia y es necesario aclarar cuántas personas realmente reciben beneficios a esta edad avanzada.

El debate comenzó cuando Musk compartió un gráfico en X, donde alegaba que más de 20 millones de personas mayores de 100 años estaban incluidas en la base de datos del Seguro Social, insinuando que se trataba de un fraude masivo. En un tono irónico, Musk sugirió que “vampiros” estaban cobrando este dinero. Posteriormente, Trump repitió estas afirmaciones, indicando que millones de centenarios seguían recibiendo cheques de la Seguridad Social. Sin embargo, los datos oficiales contradicen lo dicho, mostrando cifras mucho menores a las mencionadas.

Elon Musk había asegurado que hay gente fallecida que está cobrando dinero del Seguro Social en Estados Unidos (Foto: AFP)

¿CUÁNTAS PERSONAS DE 99 AÑOS O MÁS RECIBEN BENEFICIOS DEL SEGURO SOCIAL?

A pesar de las alarmantes declaraciones, la realidad es que los beneficiarios de 99 años o más que reciben pagos de la Seguridad Social son mucho menos numerosos de lo que se ha afirmado. Según datos de la Administración de la Seguridad Social, aproximadamente 90,000 personas de 99 años o más recibieron beneficios de jubilación en diciembre de 2024. Esta cifra representa menos del 0.2% del total de beneficiarios, un número significativamente bajo si se compara con las afirmaciones de “millones” que han sido difundidas públicamente.

Este número es incluso inferior al de centenarios que se estima están vivos en Estados Unidos, que rondan los 101,000 en 2024. En otras palabras, la cantidad de personas que efectivamente están recibiendo pagos de la Seguridad Social por encima de los 99 años está muy lejos de las cifras mencionadas por Trump y Musk. La confusión parece provenir de un error en la interpretación de los datos.

La Administración del Seguro Social maneja el programa de seguro social compuesto por los programas de seguro de retiro, sobrevivientes y por discapacidad (Foto: EFE)

EL MITO DEL FRAUDE: LA BASE DE DATOS NUMIDENT

El origen de las confusas afirmaciones sobre el fraude en la Seguridad Social parece radicar en la base de datos Numident. Esta base de datos incluye millones de registros de números de Seguro Social, pero no está actualizada con la fecha de muerte de algunas personas. En este sentido, algunos de los registros de personas mayores de 100 años pueden seguir figurando en el sistema como “vivas”, aunque ya hayan fallecido. Este fenómeno, sin embargo, no implica que esas personas estén recibiendo beneficios.

Una auditoría realizada por el Inspector General de la Seguridad Social en 2023 reveló que la base de datos incluía cerca de 19 millones de números de Seguro Social asociados con personas mayores de 100 años, pero la mayoría de estas personas no estaban recibiendo pagos. La razón de esta discrepancia es que actualizar los registros costaría entre 5.5 y 9.7 millones de dólares, por lo que no se ha hecho hasta ahora.

ERRORES EN LOS PAGOS POSTMORTEM: ¿UNA CRISIS DE FRAUDE?

Si bien los errores en los pagos de la Seguridad Social no son infrecuentes, el fraude masivo no es la causa principal. Según un informe de noviembre de 2021, la Seguridad Social emitió pagos indebidos por un total de aproximadamente 298 millones de dólares a alrededor de 24,000 beneficiarios después de su fallecimiento. Sin embargo, estos fueron el resultado de errores administrativos y fallas técnicas, no de fraude organizado.

La Administración de la Seguridad Social ha establecido salvaguardas para evitar el envío de pagos a personas fallecidas, y a partir de 2015, detiene automáticamente los pagos a personas mayores de 115 años. A pesar de estos errores, la agencia trabaja activamente para mejorar sus sistemas y prevenir futuros incidentes.