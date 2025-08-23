Cada vez más trabajadores en Estados Unidos miran con inquietud el futuro de su jubilación. No solo porque el Seguro Social enfrenta desafíos financieros que podrían recortar los beneficios en la próxima década, sino porque muchos se están dando cuenta de algo más preocupante: aun si el programa se mantiene intacto, confiar únicamente en él nunca será suficiente para vivir con tranquilidad en el retiro.

El más reciente informe de los fideicomisarios del Seguro Social advierte que los fondos combinados podrían agotarse en 2034. Si no se toman medidas a tiempo, los jubilados recibirían un 19% menos de sus pagos mensuales, es decir, apenas el 81% de lo prometido. Una cifra que, por sí sola, encendería las alarmas de cualquiera que dependa de ese dinero para sobrevivir.

Sin embargo, hay un problema mucho más inmediato que no depende de la política ni del Congreso: la falta de ahorro personal. El verdadero riesgo no es lo que suceda en Washington, sino no tomar la decisión de construir un fondo propio que te proteja en la vejez.

La SSA maneja el programa nacional de seguro social compuesto por los programas de seguro de retiro, sobrevivientes y por discapacidad (Foto: AFP)

EL SEGURO SOCIAL NO CUBRE TODO LO QUE NECESITAS

Incluso si nunca hubiera recortes, el Seguro Social solo reemplaza alrededor del 40% del salario previo a la jubilación. Los expertos coinciden en que lo recomendable es contar con entre el 70% y el 80% de los ingresos anteriores para mantener un estilo de vida digno. Es decir, por diseño, el programa jamás tuvo la intención de ser tu única fuente de ingresos.

Hoy en día, el beneficio promedio ronda los 2,000 dólares al mes. Aunque esa cantidad ayuda a cubrir lo básico, está muy lejos de alcanzar para emergencias médicas, viajes o gastos inesperados. Si no complementas con un ahorro adicional, lo más probable es que tu jubilación sea ajustada y con limitaciones.

SSA administra el programa de Ingreso de Seguro Suplementario para los ancianos, ciegos y discapacitados (Foto: Freepik)

EL ERROR QUE MUCHAS PERSONAS COMETEN

El error más común es creer que con el cheque del Seguro Social basta. Depender exclusivamente de él es arriesgarse a un futuro incierto. En cambio, si empiezas a ahorrar a tiempo, los resultados pueden ser sorprendentes. Por ejemplo, si desde los 30 años apartas 300 dólares al mes en un plan como un 401(k) o IRA, y ese dinero crece un 8% anual, podrías acumular más de 620,000 dólares al llegar a los 65.

Ese fondo, aplicado bajo la regla del 4% de retiro anual, te daría aproximadamente 25,000 dólares extra cada año. Una suma que marcaría una diferencia enorme al combinarse con el Seguro Social. La jubilación dejaría de ser un periodo de carencias para convertirse en una etapa con mayor seguridad y libertad.

El futuro del Seguro Social sigue siendo incierto. Quizás los legisladores encuentren una solución, quizás no. Lo que sí es seguro es que tu retiro depende más de ti que de cualquier reforma política. Empezar a ahorrar hoy, aunque sea con montos pequeños, es la decisión más poderosa para blindar tu estabilidad financiera y darle a tu jubilación la tranquilidad que mereces.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!