Cuando se habla del gobierno de Donald Trump y sus políticas, muchos recordarán las reformas fiscales, sus decisiones duras en contra de la inmigración ilegal, la construcción del muro fronterizo o sus controversias. Sin embargo, durante su administración también se están medidas importantes para hacer más transparente y eficiente la gestión de agencias clave del gobierno. Uno de los ejemplos más notables fue la serie de iniciativas de transparencia introducidas en la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés), que buscan no solo hacer la agencia más eficiente, sino también mejorar la manera en que los ciudadanos interactúan con ella. ¿En qué consisten estas iniciativas? A continuación, les cuento todo lo que deben saber.

A partir de marzo, la SSA implementará una serie de cambios con el objetivo de mejorar su transparencia y la forma en que se gestionan sus recursos. El Comisionado Interino, Lee Dudek, aseguró en su comunicado que uno de los principios fundamentales del gobierno debía ser la rendición de cuentas, para que los ciudadanos pudieran comprender de mejor manera las complejidades de los procesos internos y las decisiones de la agencia. Esto no solo implicaba mejorar la eficiencia interna, sino también establecer una relación más directa y clara con la ciudadanía. Además, hay que establecer que dichas modificaciones en esta entidad deberán ser evaluadas por los beneficiarios, ya que son ellos quienes tienen que determinar si les ayudan o no en su día a día.

No obstante, hay que ser conscientes de que al publicar una serie de cambios en cualquier ámbito, la gente suele mostrarse en contra y reacia a adaptarse a ellos, por lo que hay que esperar un tiempo, ya que en el futuro no tendrán de otra que acostumbrarse a tales decisiones y aprender a vivir con ellas de la mejor manera con la finalidad de no verse perjudicados en un campo tan importante como la Seguridad Social en Estados Unidos.

Donald Trump ha implementado una serie de cambios para el Seguro Social (Foto: AFP)

NUEVAS MEDIDAS DE VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD

Uno de los primeros cambios que se anunciaron fue en el proceso de verificación de identidad. A partir del 31 de marzo, la SSA implementará medidas más estrictas para la validación de identidades. Este cambio fue diseñado para reforzar la seguridad y evitar fraudes en un momento en el que las interacciones en línea estaban aumentando rápidamente. Los ciudadanos ya no solo podrían verificar su identidad por teléfono, sino que tendrían que hacerlo en persona, lo cual, aunque puede parecer un paso atrás, se presentó como algo necesario para garantizar que solo las personas correctas accedieran a los servicios.

En un principio, esto generó cierta incomodidad entre los usuarios, que se verían obligados a desplazarse hasta las oficinas locales del Seguro Social. Sin embargo, se anunció que aquellos que no pudieran acceder a los servicios en línea de la SSA tendrían la posibilidad de completar su verificación presencialmente, lo que, en muchos casos, podría resultar más confiable.

REUNIONES SEMANALES Y GESTIÓN INTERNA

Para asegurar que las decisiones tomadas fueran las más acertadas, Dudek comenzará a mantener reuniones semanales con su equipo de liderazgo. Estas, conocidas como el Informe Operativo Semanal (WOR), se centrarán en evaluar los principales desafíos que enfrenta la agencia, discutir soluciones posibles y tomar decisiones sobre los pasos a seguir. Era un esfuerzo por mejorar la comunicación interna y optimizar la gestión de recursos, algo crucial en una agencia tan grande.

Además, este tipo de reuniones permitía abordar cuestiones de manera más rápida y eficaz, lo cual era esencial cuando la SSA enfrentaba presiones tanto por la sobrecarga de trabajo como por las demandas externas. A través de estas reuniones, se buscaba una mayor coordinación y una respuesta más ágil a los problemas que surgieran.

TRANSPARENCIA SOBRE LOS TIEMPOS DE ESPERA

Otro de los puntos importantes que se tocaron fue la mejora en el servicio al cliente, en especial en cuanto a los tiempos de espera para quienes llamaban a la agencia. Sabemos lo frustrante que puede ser intentar comunicarse con una entidad como el Seguro Social y esperar en línea durante interminables minutos. Trump y su administración se dieron cuenta de que esto necesitaba atención, por lo que Dudek anunció que la SSA empezaría a compartir más detalles sobre los tiempos de espera, lo cual se considera una medida clave para que los beneficiarios supieran qué esperar antes de realizar una llamada.

Al hacer estos tiempos más transparentes, la agencia quería gestionar mejor las expectativas de los ciudadanos, en lugar de dejarles en la incertidumbre. Esto también ayudaba a reducir la frustración de las personas que, al saber cuánto tiempo tendrían que esperar, podían tomar decisiones informadas sobre cómo proceder con sus gestiones.

LA REDUCCIÓN DE COSTOS Y DESPIDOS

La eficiencia fue otro de los puntos claves en las iniciativas de Trump. En un esfuerzo por reducir gastos y hacer un uso más eficiente de los recursos, la SSA identificará espacios de oficina subutilizados y reducir costos mediante la rescisión de contratos de arrendamiento. Esto no solo se veía como una medida de ahorro, sino también como una forma de optimizar la estructura interna de la agencia. Por ejemplo, se eliminaban algunas salas dentro de oficinas más grandes, lo cual no afectaba en gran medida a los servicios públicos, pero sí permitía una mejor gestión del espacio.

Dentro de este plan de eficiencia también se hablaba de la posibilidad de despidos. En lugar de forzar reducciones drásticas, la SSA ofrece a los empleados oportunidades voluntarias para dejar la agencia o para cambiar a puestos de atención al cliente. Esto se presenta como una forma de evitar despidos masivos, pero al mismo tiempo, mantener la agencia más ágil y funcional.

El Seguro Social de Estados Unidos es una agencia federal de gran importancia entre los ciudadanos (Foto: AFP)

LA IMPORTANCIA DE LA TRANSPARENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

A lo largo de todo este proceso, lo que quedó claro fue que la administración de Trump veía la transparencia como un principio fundamental para la administración pública. Lee Dudek expresó que un gobierno debe ser capaz de mostrar cómo se toman las decisiones, cómo se gestionan los recursos y cómo se resuelven los problemas. De esta manera, los ciudadanos no solo pueden entender mejor lo que sucede en una agencia como el Seguro Social, sino que también pueden sentir que se les trata con respeto y consideración.