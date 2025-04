Para realizar cualquier trámite legal en Estados Unidos, es fundamental cumplir con todos los requisitos exigidos antes de iniciar el proceso. Esto también aplica al caso de quienes desean recibir el cheque de jubilación del Seguro Social. Todo ciudadano estadounidense que aspire a cobrar este beneficio de forma mensual debe cumplir con las condiciones establecidas por la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés).

De cara al próximo mes de mayo, el Seguro Social ha recordado cuáles son los requisitos clave para acceder al cheque de jubilación. Entre ellos, se destacan tres puntos fundamentales: haber trabajado al menos 10 años en empleos cubiertos por el Seguro Social, haber alcanzado la edad mínima de jubilación -que va de los 62 a los 67 años, según el año de nacimiento- y haber solicitado formalmente la prestación.

Aunque algunos creen que basta con haber trabajado unos pocos años para acceder a este ingreso, la realidad es que no se trata de un derecho automático. Si la persona no cumple con todos los criterios establecidos, el pago mensual podría no emitirse o quedar en espera hasta que se reúnan las condiciones necesarias. Por ello, la SSA ha detallado los requisitos que deben cumplirse antes de que comience el mes de mayo, para quienes deseen recibir su cheque a tiempo.

¿CUÁLES SON LO REQUISITOS MÍNIMOS PARA RECIBIR EL CHEQUE?

La Administración del Seguro Social (SSA) recuerda que cada ciudadano debe verificar si cumple con los requisitos necesarios para acceder al cheque de jubilación. No se puede esperar el pago automáticamente sin antes confirmar que se reúnen todas las condiciones exigidas, las cuales se detallan a continuación:

Haber trabajado al menos 10 años en empleos cubiertos por el Seguro Social, lo que equivale a acumular 40 créditos laborales.

en empleos cubiertos por el Seguro Social, lo que equivale a acumular 40 créditos laborales. Alcanzar la edad mínima de jubilación , que comienza a los 62 años. No obstante, quienes se jubilen a esa edad recibirán un monto mensual reducido. Para obtener el 100 % del beneficio, es necesario tener entre 66 y 67 años, dependiendo del año de nacimiento.

, que comienza a los 62 años. No obstante, quienes se jubilen a esa edad recibirán un monto mensual reducido. Para obtener el 100 % del beneficio, es necesario tener entre 66 y 67 años, dependiendo del año de nacimiento. Presentar formalmente la solicitud de la prestación, ya sea a través del sitio web de la SSA, por teléfono o en una oficina local. Sin esta solicitud, no se emiten pagos, incluso si se cumplen los otros requisitos.

Solo quienes cumplan con estas tres condiciones podrán acceder al cheque mensual, que será entregado en mayo de 2025 según la fecha asignada a cada grupo de beneficiarios. Para quienes ya están cobrando, no habrá cambios en el calendario: seguirán recibiendo el pago en la misma fecha habitual.

En cambio, quienes aún no hayan alcanzado los 40 créditos laborales no podrán acceder a la jubilación del Seguro Social. En ese caso, deberán continuar trabajando en empleos que coticen al sistema hasta alcanzar el mínimo requerido. No es posible recibir una pensión de jubilación si no se cumplen estos créditos, incluso si ya se tiene la edad necesaria.

