Toma tus precauciones. Si tienes que hacer un trámite ante la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés), sea para tramitar tu retiro o solicitar tus números del Seguro Social, entre otros temas, debes saber que hay un día de diciembre que estará. Conoce la fecha que no habrá atención y qué alternativas tienes.

La SSA se encarga de los programas nacionales de seguro social para jubilados, sobrevivientes y trabajadores con discapacidad, así como del programa de Ingreso de Seguro Suplementario para los ancianos, ciegos y discapacitados. Además, está a cargo de asignar los números de Seguro Social a los individuos que residen en Estados Unidos.

¿CUÁNDO ESTARÁN CERRADAS LAS OFICINAS DEL SEGURO SOCIAL EN DICIEMBRE?

Las oficinas de la Administración del Seguro Social (SSA) de todo el país y territorios estarán cerradas al público el miércoles 25 de diciembre de 2024, debido a que es feriado por Navidad, indica la entidad en su página. En ese sentido, explica que no atienden ninguno de los 11 festivos federales del año.

Por esa razón, además, el pago programado el día miércoles 25 para los jubilados (que cumplen años entre el 21 y 31 de cualquier mes), fue adelantado al martes 24.

¿CÓMO HARÉ MIS TRÁMITES SI EL 25 DE DICIEMBRE ESTARÁN CERRADAS LAS OFICINAS DEL SEGURO SOCIAL?

No todo está perdido, al menos no en todos los trámites o gestiones. La Administración del Seguro Social explicó que, aunque no estarán abiertas sus oficinas el 25 de diciembre de 2024, los usuarios pueden utilizar los servicios en línea. A través de su cuenta My Social Security, puedes solicitar beneficios, administrar su cuenta y solicitar tarjetas de reemplazo a través del sitio web de la SSA. Funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

El plazo para migrar la cuenta venció el 31 de agosto (Foto: SSA)

¿QUÉ TRÁMITES PUEDES HACER EL LÍNEA DURANTE EL CIERRE DE OFICINAS DEL SEGURO SOCIAL?

Conoce para qué sirve tu cuenta My Social Security, recibas beneficios o no:

Si no está recibiendo beneficios del Seguro Social, puedes:

Solicitar una tarjeta de Seguro Social de reemplazo

Obtener estimaciones personalizadas de beneficios de jubilación

Solicitar Medicare

Obtener estimaciones de los beneficios del cónyuge

Tener la prueba de que no recibe beneficios

Ver el estado de tu solicitud y de apelación

Revisar tu estado de cuenta del Seguro Social (Ver estimaciones de tus beneficios futuros; verificar tus ganancias; y ver los impuestos estimados del Seguro Social y Medicare que has pagado).

Si está recibiendo beneficios del Seguro Social, puedes:

Solicitar una tarjeta de Seguro Social de reemplazo

Configurar o cambiar el depósito directo

Obtener un formulario 1099 del Seguro Social (SSA-1099)

Optar por no recibir avisos por correo postal que estén disponibles en línea

Imprimir una carta de verificación de beneficios

Cambiar tu dirección.

Aprovecha las herramientas en línea para realizar tus trámites y evitar retrasos. Visita el sitio oficial de la SSA para más detalles sobre tus beneficios y fechas clave.