Durante cada mes, hay fechas establecidas en el calendario para que todos los beneficiarios al Seguro Social puedan recibir sus cheques mensuales sin ningún problema. Sin embargo, en ocasiones los pagos se pueden demorar, causando más de un dolor de cabeza en las personas. Y aunque estos retrasos no suelen durar más de unos días, es importante conocer las principales causas de esta situación.

Millones de beneficiarios cobran el Seguro Social mensualmente, para sus gastos básicos en el hogar. (Foto: AFP)

¿POR QUÉ PUEDE RETRASARSE MIS PAGOS DEL SEGURO SOCIAL?

PEDIDO RECIENTE DE BENEFICIOS DEL SEGURO SOCIAL

Las solicitudes del Seguro Social pueden tardar hasta tres meses en procesarse, por lo que no es inusual tener una demora significativa entre la solicitud y la recepción del primer beneficio.

Si solicitaste el Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI, por sus siglas en inglés), el período de espera es de siete meses. Sin embargo, una vez que se apruebe tu solicitud, deberías recibir tus beneficios todos los meses, generalmente el mismo día.

CAMBIO DE DIRECCIÓN

Si deseas recibir los beneficios del Seguro Social a tiempo, es importante que tengas toda tu información personal actualizada. Si te mudaste recientemente, asegúrate de actualizar tu información con la SSA. Si no lo haces, podrías tener demoras en tu beneficio del Seguro Social.

INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE TU CUENTA BANCARIA

De manera similar, debes informar a la SSA sobre los cambios en tu cuenta bancaria. Por ejemplo, si cambiaste de banco recientemente. Si la SSA aún tiene tu información anterior, esto causará problemas cuando intenten enviar tu depósito directo.

Lo mismo se aplicará si intentas cobrar un cheque. Para evitar estos retrasos, actualiza la información de tu cuenta bancaria con la SSA de manera inmediata, en caso de cualquier cambio de entidad.

RETRASOS EN LAS OFICINAS DEL SEGURO SOCIAL

En algunos casos, puede haber demoras en las oficinas del Seguro Social. Por ejemplo, es posible que la oficina tenga escasez de personal que provoque demoras en los pagos. Si muchos miembros del personal están ausentes debido a un día feriado, eso podría retrasar el proceso.

Sin embargo, si el miércoles en el que está programado que recibas tu beneficio cae en un día feriado federal, por lo general deberías recibir tu cheque el día siguiente que no sea un día feriado federal.

¿QUÉ HACER SI TU PAGO SE RETRASA?

La Administración del Seguro Social recomienda esperar tres días de envío postal antes de comunicarse con la oficina. También debes revisar el cronograma de beneficios para saber el día correcto de pagos.

Si pasado tres días no recibes tu pago, no dudes en comunicarte con la SSA. Puedes llamar a tu oficina local del Seguro Social o marcar el 1-800-772-1213 entre las 8:00 am y las 7:00 pm, de lunes a viernes, para comunicarte con la oficina nacional.

Millones de estadounidenses reciben el Seguro Social cada mes (Foto: AFP)