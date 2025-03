Desde su ascenso al poder, Donald Trump se ha encargado de reorganizar el aparato federal, según crea conveniente. Puso a Elon Musk a cargo del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), que busca optimizar los recursos de las oficinas gubernamentales. Y una de las agencias bajo la lupa de este gobierno fue la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés).

En febrero, Michelle King -jefa interina del SSA- dejó la agencia luego de negarse a darle a Elon Musk y a DOGE acceso a información confidencial sobre los beneficiarios. Y ahora, Donald Trump tiene en carpeta al candidato para estar a cargo de la Administración del Seguro Social. Se trata de Frank Bisignano, quien prometió combatir el fraude y proteger los datos personales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, hablan con la prensa sentados en un Tesla en el Pórtico Sur de la Casa Blanca el 11 de marzo de 2025. (Foto de Mandel NGAN / AFP).

¿QUIÉN ES FRANK BISIGNANO, EL CANDIDATO DE TRUMP PARA LA SSA?

Trump, mucho antes de su investidura en enero, ya tenía en mente la nominación de Bisignano, quien se desempeñaba como director ejecutivo de la empresa de tecnología financiera Fiserv. Fue calificado como “un líder empresarial con una trayectoria excepcional en la transformación de grandes corporaciones”, destacando su trayectoria en instituciones de servicios financieros.

Bisignano ha sido director ejecutivo de Fiserv desde julio de 2020, y la compañía ha experimentado un sólido crecimiento durante su mandato. El precio de las acciones, que rondaba los 100 dólares cuando Bisignano asumió el cargo, se ha más que duplicado desde entonces. La compañía reportó ingresos de 20.500 millones de dólares para el año fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2024, frente a los aproximadamente 15.000 millones de dólares de 2020.

En el pasado, Frank Bisignano lideró la fusión de Fiserv con First Data Corp. en 2019, donde había sido presidente y director ejecutivo desde 2013. Antes de dirigir First Data, desarrolló una carrera en Wall Street como codirector de operaciones de JPMorgan Chase & Co., y anteriormente también ocupó altos cargos en Citigroup.

LAS POSIBLES PREOCUPACIONES SOBRE LA CANDIDATURA DE BISIGNANO AL SSA

En una carta del 23 de marzo a Bisignano, los senadores Elizabeth Warren y Ron Wyden expresaron su preocupación por los continuos esfuerzos de reducción de costos en la agencia. “Les escribimos para expresar nuestra preocupación por los continuos esfuerzos de la Administración Trump, en colaboración con el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de Elon Musk, para socavar la Administración del Seguro Social (SSA) y privar a los estadounidenses de las prestaciones del Seguro Social que se han ganado y necesitan”, escribieron los legisladores.

“En los últimos días, los funcionarios de la SSA han intensificado sus esfuerzos para socavar el programa, imponiendo onerosos requisitos administrativos a los beneficiarios, al tiempo que recortan miles de empleos en la agencia y cierran docenas de oficinas del Seguro Social”, agregaron en la misiva.

En su audiencia de confirmación en el Senado el último martes, Bisignano reiteró que no ha pensado en privatizar la agencia, respondiendo a una consulta del senador Sheldon Whitehouse, demócrata de Rhode Island, de que el objetivo de la administración Trump es desacreditar el sistema y luego enviar a “empresarios de tecnología y de capital privado” para salvarlo”.

Cuando el senador Ron Wyden, demócrata de Oregón, le preguntó a Bisignano si “bloquearía a DOGE de las bases de datos” a las que han accedido los trabajadores, el candidato dijo que la información de identificación personal “no quedará expuesta”. “Voy a hacer todo lo que sea necesario para proteger la información”, aseguró.

SSA maneja el programa de seguro social compuesto por los programas de seguro de retiro, sobrevivientes y por discapacidad (Foto: EFE)