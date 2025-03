Sabemos que la administración de los beneficios del Seguro Social puede ser algo compleja y, a veces, hasta estresante. ¿A quién no le ha generado un dolor de cabeza algo relacionado con la SSA? Muchos de nosotros se apoyan en este dinero para cubrir gastos más básicos, y si alguna vez has recibido un pago inesperado o incorrecto, sabes lo desconcertante que puede ser. Hace poco, la Administración de la Seguridad Social anunció que está implementando un cambio importante respecto a la forma en que se recuperan esos pagos excesivos. Y si eres uno de los que recibió más dinero del que te correspondía, es importante que sepas qué esperar.

A partir de este año, la SSA comenzará a recuperar el 100% de los pagos en exceso que realizó, lo que significa que ya no habrá más retenciones del 10%. Aunque este cambio tiene como objetivo garantizar que la agencia recupere de manera más eficiente los depósitos incorrectos, también genera preocupación entre los beneficiarios, sobre todo aquellos que podrían no estar preparados para afrontar esta carga adicional.

¿POR QUÉ AHORA LA SSA RECUPERARÁ EL 100% DEL MONTO?

El cambio reciente se debe a una decisión tomada por la SSA que revierte una política implementada en marzo de 2024, cuando se estableció que solo se retendría el 10% de los beneficios mensuales en caso de un pago excesivo. Esto se había hecho para aliviar la carga financiera de aquellos beneficiarios afectados por pagos en exceso, buscando darles un poco más de tiempo para hacer frente a la deuda.

Sin embargo, debido a que la agencia está obligada por ley a recuperar todo el dinero que se paga de más, la nueva medida restablece la retención del 100% de los pagos en exceso, similar a la política anterior a 2024. Esto significa que aquellos que reciban pagos en exceso después del 27 de marzo de este año verán la totalidad de su beneficio mensual retenido para cubrir el monto que deben devolver. Aunque esto podría parecer justo desde una perspectiva legal, sabemos que no siempre es fácil para las personas afectadas.

El Seguro Social tiene millones de beneficiarios en sus registros, los cuales podrían verse afectados con retenciones del 100% si es que reciben pagos de más (Foto: Freepik)

¿CUÁNDO ENTRA EN VIGOR ESTA NUEVA POLÍTICA?

Si ya recibiste un pago en exceso antes del 27 de marzo, no te preocupes: en tu caso, la retención seguirá siendo del 10%, tal como se acordó el año pasado. Sin embargo, aquellos que reciban pagos incorrectos después de esta fecha comenzarán a ser sujetos de la recuperación del 100%. Este es un punto clave, ya que muchos beneficiarios podrían no estar completamente al tanto de que esta política ha cambiado nuevamente. Es fundamental que verifiques tu situación para no llevarte sorpresas desagradables en los próximos meses.

¿QUÉ OPCIONES TIENES SI NO PUEDES PAGAR TODO DE UNA VEZ?

Sabemos que las circunstancias de cada persona son diferentes, y no todos podrán devolver la totalidad del dinero en exceso de inmediato. Si te encuentras en una situación donde no puedes afrontar el 100% de la retención, es importante que actúes de inmediato. La SSA ofrece opciones para negociar un plan de pago más accesible. Puedes comunicarte con ellos al número 1-800-772-1213 o acercarte a tu oficina local para discutir la posibilidad de ajustar la tasa de recuperación. No estás solo en esto, y hay soluciones disponibles si necesitas más tiempo para cubrir el monto.